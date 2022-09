The Crown,la serie che mostra il lato umano di Elisabetta II: tutto sulla trama e curiosità sul cast

The Crown è la serie tv realizzata da Netflix e basata sui reali inglesi ed è un vero e proprio successo, non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti. Questa serie tv nasce da un’idea dello sceneggiatore Peter Morgan e prodotta da Left Bank Pictures e Sony Pictures per la piattaforma streaming Netflix, ma di cosa parla? La storia è incentrata sulla vita della sovrana britannica e della sua famiglia a partire dal 1947 fino ad oggi. Si tratta di una delle serie tv più costose e ambiziosi di sempre, soprattutto per quanto riguarda la scenografia, i costumi e i compensi per gli attori, tra i più alti di sempre.

Tutto sulla serie tv The Crown

La prima stagione di The Crown parte dal 1947 e racconta la vita della sovrana, a partire dall’incoronazione fino alla crisi di Suez nel 1956. La narrazione degli eventi prosegue nella seconda stagione dove vengono raccontati diversi episodi come lo scandalo del profumo, fino alla nascita del principe Edoardo, l’ultimo genito di Elisabetta e Filippo. La terza stagione, invece, narra dell’elezione di Harold Wilson come Primo Ministro, del Giubileo d’Argento, della crisi tra la principessa Margaret e delle prime vicissitudini amorose del principe Carlo.

La quarta stagione racconta dell’incontro tra Carlo e Diana per la prima volta nel 1977 e arriva fino al 1990. L’uscita della quinta stagione è prevista per novembre 2022 e ricoprirà l’arco temporale che va dal 1990 fino al 1997, quindi anche la tragica morte di Diana.

Quante sono le stagioni di The Crown?



Attualmente le stagioni di The Crown sono 4:

prima stagione, uscita nel 2016, con 10 episodi;

seconda stagione, uscita nel 2017, con 10 episodi;

terza stagione, uscita nel 2019, con 10 episodi;

quarta stagione, uscita nel 2020, con 10 episodi.

The Crown: cast

Nel ruolo della Regina Elisabetta vi sono Claire Foy e Olivia Colman;

Nel ruolo del principe Filippo troviamo Matt Smith e Tobias Menzies;

Ad interpretare la principessa Margaret troviamo Vanessa Kirby e Helena Bonham Carter;

Josh O’Connor veste invece i panni del principe Carlo.

Dove guardare The Crown?

La serie tv è disponibile interamente sulla piattaforma streaming Netflix.