Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei si incontrano in studio dopo la rottura: cosa accade

Chiara Rabbi e Davide Donadei, dopo la rottura, hanno deciso di tornare in studio a Uomini e Donne e parlare di cosa è accaduto: è lecito ipotizzare che ne vedremo delle belle.

Il 18 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne ma ormai da una settimana continuano ad uscire indiscrezioni su quanto capita durante le registrazioni. Sappiamo così che, ad esempio, Riccardo Guarneri e Federica Aversano ce ne faranno vedere delle belle e che il torno over sarà sempre insieme al trono classico.

Ora è un’altra l’indiscrezione che sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso: due protagonisti del dating-show, che sono usciti da Uomini e Donne come coppia, torneranno come ospiti in trasmissione. Peccato che i due si siano lasciati da poco: vedremo cosa riserverà loro questo incontro.

Davide Donadei e Chiara Rabbi insieme in studio

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono lasciati da qualche mese e non si è trattato di una rottura facile: i due stavano insieme da anni e convivevano da un po’. Da anni avevano anche adottato un cane, che è rimasto a vivere con lei. Il gossip in questi mesi si è susseguito ed i seguiti di Deianira Marzano, implacabile pattugliatrice dei vip, raccontavano di continui flirt da parte di lui fino ad un contatto con un’ex corteggiatrice, Roberta Di Padua, con cui avrebbe passato attimi bollenti (anche se Donadei ha sempre negato che con la ragazza sia accaduto qualcosa).

A quanto pare vedremo presto Chiara Rabbi e Davide Donadei in studio per raccontare la fine della loro storia, e c’è da scommettere che saranno momenti interessanti.

Oltretutto negli scorsi giorni anche Roberta di Padua è intervenuta in studio durante le registrazioni, quindi è possibile che le due cose siano collegate.

Non che su altri fronti non ci sia maretta: in questi giorni Federica Aversano sta avendo qualche acceso scontro con un corteggiatore e, subito dopo, la stessa cosa avrebbero portato ad una lite con Tina, che le avrebbe risposto: “Se aspetti George Clooney torna a casa”.

Tina Cipollari si è addirittura sbilanciata a dire che la Aversano potrebbe fare la stessa fine di Gemma.