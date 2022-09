Verissimo, anticipazioni prossime puntate: ricomincia l’appuntamento del weekend con Silvia Toffanin

Dopo la pausa estiva ricomincia Verissimo. Il noto salotto anche quest’anno sarà presentato dalla bellissima Silvia Toffanin, la regina di Mediaset, apre i battenti con ospiti nuovi e due puntate a settimana. La nuova formula infatti sembra essere piaciuta moltissimo ai telespettatori che sia il sabato che la domenica hanno apprezzato le interviste piene di sentimenti e gli articoli di gossip che hanno trattato gli argomenti più interessanti. Ci si possono aspettare numerose novità sia in relazione al salotto, si prospetta infatti uno studio completamente nuovo e delle linee guida meno rigorose visto il buon andamento della pandemia.

Storie nuove e noti conduttori e conduttrici accompagneranno con Silvia i telespettatori più curiosi per tutto l’anno.

Le novità social di Verissimo

Dal promo è impossibile fantasticare su quelli che saranno le novità della prossima stagione. Si conoscono infatti solamente le date delle prime due puntate che avranno inizio il 17 e 18 settembre. Se la trasmissione ha preso una pausa, il social del programma è stato continuamente aggiornato. Compleanni, eventi speciali e colpi di scena sono stati presentati attraverso post ricchi di sentimento ed emozione.

Sulla linea seguita dalla conduttrice, anche i social non si lasciano scappare le ultime novità in fatto di gossip lanciando delle notizie bomba prima di molti altri programmi. A tener banco sulle pagine social non sono solo i vip nostrani ma anche i divi di fama internazionale a cui i telespettatori sono sempre più appassionati. Anche gli influencer sono al centro del mirino di Verissimo, che dopo averli visti nascere ne narra anche gli eventi più interessanti. Impossibile ancora non apprezzare l’aggiornamento costante delle storie che sono nate all’interno dei reality show più visti.

Verissimo, anticipazioni prossime puntate

Ancora non ci sono state delle anticipazioni relative alla nuova puntata di Verissimo.

Oltre alla conferma di Silvia al timone del programma, anche se si vocifera che il primo grande ospite sarà uno dei conduttori più amati del panorama nazione: Gerry Scotti, pronto a raccontare la nuova vita da nonno. Papabili ospiti della prima serata anche il vincitore dell’oro olimpico Tamberi, dopo essere convolato a nozze potrebbe varcare al soglia dello studio per raccontare con la compagna il loro giorno speciale. Ancora, anche Cristina Marino, a breve mamma bis, con il suo Luca Argentero.

Non resta che attendere l’inizio della nuova stagione per conoscere i loro ospiti.