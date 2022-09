Alessandro Basciano in ospedale, paura per il fidanzato di Sophie Codegoni: il racconto di lei sui social

Brutta disavventura per Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano: dopo un pranzo in un ristorante rinomato la coppia ha dovuto fare una corsa al pronto soccorso per via di un malore che ha colpito il fidanzato della prossima Bonas di Avanti un Altro. Ad essere coinvolte anche altre due persone che erano con loro e che sono finite in ospedale insieme a Basciano.

Sophie Codegoni, il racconto: “Passato la giornata al pronto soccorso”

A raccontare l’esperienza spaventosa è stata proprio Sophie Codegoni, con una serie di stories su instagram fatte in compagnia di un fidanzato: ”Andiamo a pranzo in questo ristorante e lui, Giorgia e Bea ordinano del tonno scottato.

Ad un certo punto loro, tutti insieme, diventano rossi come ciliegie, tutti a chiazze”. Lo spavento è stato immediato, e così il quartetto ha voluto immediatamente chiedere soccorso: “Abbiamo passato la nostra giornata al pronto soccorso”.

A raccontare cosa era avvenuto è stato proprio Basciano: “Si è contaminato il tonno con qualcosa di chimico ed esterno e quindi ci ha fatto questa reazione in cui siamo diventati tutti rossi con una sensazione di tutto il sangue alla testa”. I 3 sfortunati sono stati sottoposti a terapia cortisonica, che ha risolto il problema.

Alessandro Basciano la discussione con il ristorante

A quanto pare il dispiacere non è sorto solo per il brutto spavento, ma anche perché sarebbe nato una sorta di battibecco con il ristorante: ”Era anche un ristorante abbastanza rinomato, che ci hanno consigliato…e poi c’e stata anche una pseudo discussione in quanto continuavano ad insistere sul fatto che fosse una pseudo allergia e io dicevo ‘non e che tre ragazzi su tre diventano improvvisamente allergici, quando lo mangiano sempre, il tonno…continuavano ad insistere (…) Giorgia aveva tutta la schiena distrutta, assurdo”.

Al momento, comunque, Alessandro Basciano e le altre due persone coinvolte starebbero bene ed i sintomi sarebbero scomparsi.