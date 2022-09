Francesco Totti esplode contro Ilary, arrivano anche accuse di furto: la risposta di lei alle dichiarazioni dell’ex

Francesco Totti non è mai stato un chiacchierone ed i mesi successivi alla separazione ufficiale dalla moglie Ilary Blasi lo hanno visto trincerarsi in un silenzio che, ai più, è apparsa come una mossa coerente con quello che pareva essere la regola fondamentale da seguire per districarsi nella separazione: proteggere i figli, a qualunque costo.

Ora, l’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera mostra un Totti che non si tiene dentro nulla: non solo chiarisce alcuni punti su comportamenti passati e presenti, ma si toglie sassolini dalle scarpe e lancia accuse potentissime: l’ex calciatore pare essersi trasformato in una mitragliatrice impazzita e, al grido di “i bambini prima di ogni cosa”, ne racconta di tutti i colori: la sua crisi personale, le mancanze di Ilary, le sue, chi ha tradito chi e in che ordine, tu mi porti via i Rolex e io ti porto via le borse.

Le reazioni a questa intervista non si sono fatte attendere, e non sono state positive, per lo più: son parole che non sembrano neanche essere uscite dalla bocca del Pupone, che in decenni di conferenze stampa ha sicuramente imparato il peso di una frase di troppo.

Francesco Totti: Ilary tradì per prima, la verità del Pupone

C’è risentimento nelle parole di Francesco Totti, che in primis vuole mandare un messaggio a tutti quanti: non sono io il cattivo di questa storia, anzi.

Sarebbe Ilary a non aver fatto le cose giuste, come non stargli vicino nel modo giusto dopo la fine della sua carriera di calciatore e l’abbandono della Roma: “La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica: come dover abbandonare la propria casa. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore”. Poi è arrivata la morte del padre, ed anche lì lei non avrebbe garantito la giusta quantità di amore e devozione, a quanto pare.

I tradimenti? “Ha cominciato lei”, come direbbe un fanciullo colto in flagrante in una scaramuccia tra compagni di classe: “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno”. Arrivano nomi e cognomi, non dei diretti coinvolti ma di chi faceva da tramite, come Alessia Solidani, amica ventennale di Ilary. Lui non dice niente, ribolle ma non fiata, per “proteggere i ragazzi”. A quel punto, però, parte l’occhio per occhio e con lui parte il tradimento reciproco con l’avvicinamento di Totti a Noemi Bocchi, che va avanti da dicembre 2021.

Quando vengono pubblicate le foto di lui con Bocchi, Ilary chiede spiegazioni e da lì crolla tutto. A far crollare le cose pare sempre essere Ilary, però, dal punto di vista del Pupone, come sul comunicato stampa che lui voleva congiunto: “Ilary non ha voluto: perché era andata in tv a negare, ad assicurare che andava tutto bene; e non poteva rimangiarselo. Così ha scritto il suo comunicato, per sostenere che lei aveva fatto qualcosa per salvare il rapporto, e io no”. In realtà ciò non è vero: lei non menzionò tentativi di recupero, mentre lui nel suo comunicato disse: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”.

Ilary Blasi e gli orologi: ripicche, tensioni, cassaforti ripulite

Se fino a questo punto dell’intervista Ilary Blasi risulta essere quella che si è sforzata di meno, da un certo punto in poi sembra apparire come colei che non solo non si sforza, ma cerca pure di rovinare l’ex marito, e partono accuse di furto e di pretese egoiste: “Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi” dice Totti, che per ripicca le ha “nascosto le borse, sperando in uno scambio”, in pieno stile Cartello di Medellin.

E poi, lei tentacolare che vuole la casa tutta per sé: “Ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre giorni per ciascuno. Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l’Eur e Roma Nord. Ma Ilary ha detto no. Allora le ho proposto di dividere la casa, in fondo è grande.

Oppure di prenderne una tutta per lei. Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta”.

Ilary che svaligia cassaforti, Ilary che occupa case all’euro, Ilary che porta via i figli a un padre: Totti dice che Ilary ad agosto non è stata ai patti ed ha portato via Isabel a suo padre. Insomma, tentacolare e spietata. Ma lui, ora dice, che vuole tacersi: ma solo dopo aver svuotato un intero magazzino di sacchi.

Ilary Blasi risponde e fa capire la sua posizione sui fatti

Che Ilary Blasi sul piano della comunicazione l’abbia pensata meglio è stato chiaro fin da subito e davanti ai conati tottiani ella si tace, e lo fa veramente: se nel comunicato stampa non aveva lanciato frecciatine continua a non farlo ora, consapevole che i conti si fanno in tribunale e non online: “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni” ha detto Ilary al suo team, ribadendo che di risposte alle frecciatine non ce ne saranno. Anche Alessia Solidani, messa in mezzo nella faccenda, ha gestito la cosa con grandissima diplomazia: “Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai. Sono stata messa in mezzo pubblicamente, ma sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco”.

Intanto, dal team Ilary, arriva una dichiarazione che niente dice ma molto fa, e serve a ricordare alla controparte che lo scorpione blasiano se vuole usare il pungiglione lo fa senza problemi: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”.