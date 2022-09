Oroscopo di Paolo Fox per il 13 settembre 2022: Capricorno tormentato, subbuglio per la Bilancia

Ecco cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox per martedì 13 settembre.

Ariete

Le incombenze si concentreranno tutte al mattino, quando la Luna entrerà nel vostro segno. Nel pomeriggio, invece, l’adrenalina e l’energia saranno a mille.

Toro

Plutone in ottimo aspetto vi permetterà di avere più chiara la situazione, in questo modo riuscirete ad orientarvi meglio su come procedere e, allo stesso tempo, evitare di mettervi nei guai.

Gemelli

Se avete voglia di mettervi in gioco, oggi è il giorno giusto perché le stelle saranno pronte a supportarvi. La vostra determinazione, mista ad un pizzico di coraggio, vi porteranno lontano.

Cancro

Nella giornata di oggi dovrete rimboccarvi le maniche e darvi da fare anche se sarete stanchi e non ne avrete voglia. Al mattino potreste sentirvi un po’ nervosi.

Leone

Nel corso degli ultimi mesi avete avuto non pochi problemi a lavoro, per questo cercate comprensione dalla vostra famiglia e dal partner. Anche se la strada è ancora in salita, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Vergine

I nati sotto questo segno ancora single, oggi potrebbero avere qualche chance. Lo stress accumulato nelle ultime settimana potrebbe mettervi un po’ in crisi.

Bilancia

Il vostro cielo disarmonico creerà un po’ di subbuglio.

Non irritatevi, le cose si aggiusteranno molto presto.

Scorpione

Non criticate sempre l’operato altrui: anche se il lavoro svolto non è perfetto, bisogna sempre apprezzare.

Sagittario

Sentite il bisogno di dare uno scossone alla vostra routine quotidiana.

Siete pronti ad accogliere il cambiamento e ad iniziare una nuova avventura. Di qualsiasi cosa si tratti, vi farà sentire più vivi che mai.

Capricorno

Il vostro cuore è praticamente diviso in due e lo stesso vale per il vostro atteggiamento. Praticamente vi comportate in maniera completamente diversa in base al vostro interlocutore, ma sicuri sia la giusta strategia?

Acquario

Oggi vi sentirete sicuri di voi stessi e in forma smagliante. Tutto merito di Saturno che entrerà nel vostro segno.

Pesci

Valutate molto bene tutte le occasioni che oggi si presenteranno, alcune potrebbero rivelarsi davvero vantaggiose!