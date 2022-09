Oroscopo di Paolo Fox del 14 settembre: la Luna in opposizione al Toro porta terremoto nello Zodiaco

Le previsioni di Paolo Fox per l'oroscopo del 14 settembre prevedono grandi notizie per alcuni segni, ma forti tribolamenti per altri: il Toro in particolare faticherà.

Cosa ci riservano le stelle per questo mercoledì 14 settembre? Scopriamolo insieme a Paolo Fox.

Ariete

Oggi i pianeti saranno particolarmente propizi e questo vi permetterà di raggiungere diversi traguardi. Qualsiasi cosa farete oggi, avrà un esito positivo.

Toro

La Luna in opposizione si farà sentire oggi. Infatti una serie di disavventure potrebbero colpirvi, ma attenzione a non prendervela troppo, perché si risolverà tutto facilmente.

Gemelli

Oggi sarete piuttosto rampanti, ma anche un tantino aggressivi e questo ve lo faranno notare i vostri colleghi, ma anche gli amici. Anche se avete una vitalità da far invidia, attenzione a non strafare.

Cancro

Qualche incertezza potrebbe arrivare anche oggi, ma non lasciate che la malinconia prenda il sopravvento come sempre.

Leone

È arrivato il momento di fare spazio all’amore, pertanto se vi piace qualcuno dovete farvi avanti. Lasciatevi andare alle emozioni e anche se non tutto va secondo i piani, dovete essere ottimisti.

Vergine

Con Venere nel segno è assolutamente normale non sentirvi soddisfatti a pieno del vostro rapporto di coppia. Il fascino non vi manca, pertanto utilizzatelo per conquistare se siete ancora single.

Bilancia

Con l’appoggio di Saturno i vostri principi permangono ferrei e oggi saranno ancora più rigidi del solito.

Scorpione

Concedete un po’ del vostro tempo all’eros e sicuramente non ve ne pentirete. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente concentrati sui compiti pratici e questo sarà molto apprezzato dai vostri colleghi.

Sagittario

Non è un buon momento per l’amore, in quanto siete molto concentrati sul lavoro. La Luna favorevole è pronta a regalarvi tante gioie e soddisfazioni.

Capricorno

Oggi la Luna e Mercurio in aspetto disarmonico renderanno difficile ogni tipo di conversazione con voi.

Acquario

La giornata sarà piuttosto faticosa per voi nati sotto questo segno.

Per fortuna, grazie a Giove, riuscirete a portare a termine degli ottimi affari.

Pesci

Vi sentite in gabbia, ma non dovete prendervela troppo. Per sentirvi meglio, provate a fare qualcosa che vi piace davvero.