Salvo Veneziano, tragedia per l’ex gieffino: va a fuoco la sua pizzeria, distrutto il locale, le immagini

Grande dolore per Salvo Veneziano, che due notti fa, nel giro di poche ore, ha visto la distruzione di uno dei suoi locali. L’ex gieffino è infatti negli anni diventato un ristoratore affermato nel campo delle pizzerie, ed ha aperto diversi punti di vendita. Uno di questi è andato in fiamme nella notte tra l’11 ed il 12 settembre e per ora non potrà riaprire.

Salvo Veneziano, distrutta la pizzeria di Cesano Maderno

La notizia è stata data dallo stesso Salvo Veneziano: “Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità….Ieri è oggi un giorno da dimenticare…Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere ( per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività… Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso ….Come sempre ci rialzeremo più forti di prima”.

L’ex gieffino possiede una catena di circa 19 pizzerie, tra cui una a Cologno Monzese, non lontano dagli studi Mediaset.

Salvo Veneziano, dal GF all’imprenditoria: tutto sulle attività del pizzaiolo

Salvo Veneziano, pizzaiolo da sempre, era arrivato al Grande Fratello vip all’epoca della prima leggendaria edizione, in compagnia di Pietro Taricone, Cristina Plevani e molti altri.

Era rimasto nel programma fino alla fine e dopo era stato travolto dal fiume di interviste, ospitate e apparizioni tv.

I guadagni ottenuti on la sua esperienza televisiva gli avevano permesso di realizzare il suo sogno: aprire una pizzeria tutta sua, alla quale ne erano poi seguite altre, tutte della catena Officina della Pizza. Nel 2020 era tornato alla televisione partecipando alla 4° edizione del GF Vip, dal quale però era stato eliminato quasi subito per via di alcune dichiarazioni offensive nei confronti della concorrente Elisa De Panicis.