Oroscopo di domani 15 settembre di Paolo Fox: la Luna è protagonista, quali segni favorirà e in che modo

Paolo Fox prevede per la giornata del 15 settembre grande rivoluzione nel Cielo, con una luna che la fa da protagonista. Tutte le previsioni per l'oroscopo di domani.

Ecco come gli astri influenzeranno la giornata del 15 settembre secondo Paolo Fox.

Ariete

Anche se la Luna è in assetto positivo vi sono ancora delle questioni da risolvere, soprattutto in famiglia. L’umore alto, però, vi permetterà di tener testa ad ogni imprevisto.

Toro

La Luna che finalmente approda nel vostro segno vi regalerà costanza ed equilibrio. A disturbarvi saranno ancora le questioni finanziare non proprio rosee.

Gemelli

Oggi sarete super efficienti e organizzati, ma attenti ai cali di energia che potrebbero verificarsi nel pomeriggio. Se siete in fase di conquista, tenete d’occhio la persona che bramate, ma senza esagerare.

Cancro

La presenza di Venere nel vostro segno vi rende ancora più romantici e sdolcinati del solito. Il vostro partner apprezzerà sicuramente, ma ricordatevi sempre che il troppo storpia.

Leone

La vostra forza vi contraddistingue da sempre e con il supporto di Giove siete praticamente instancabili. Le vostre ambizioni saranno presto appagate dalle stelle.

Vergine

In questo giorno, voi nati sotto questo segno, riuscirete a far capire finalmente agli altri quanto siete scaltri e guadagnerete la stima e la fiducia di molti.

Bilancia

Finalmente la vostra situazione sentimentale sta migliorando, anche grazie alla Luna che non è più contraria.

A lavoro vi sentite troppo sotto pressione, ma attenzione perché proprio questo potrebbe farvi commettere degli errori.

Scorpione

Il periodo sfortunato in amore sembra stia per finire. Attenzione a chi incontrate oggi, potrebbero presentarsi delle piacevoli sorprese.

Sagittario

La Luna in Ariete vi farà vedere il buono in ogni cosa, ma dovete tenere a mente che solo quando si chiude una porta si apre un portone. Vi sono dei nuovi amori in vista.

Capricorno

La giornata trascorrerà in maniera abbastanza tranquilla e riuscirete ad organizzare e a risolvere molte questioni rimaste in sospeso.

Acquario

Oggi la Luna, vostra amica, vi porterà belle notizie. Il vostro buonumore spazzerà via tutte le preoccupazioni dei giorni precedenti.

Pesci

Avete le mani bucate e questo è un dato di fatto, ma questa volta spenderete i vostri soldi per aiutare un amico in difficoltà e questo vi fa onore.