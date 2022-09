X Factor è tornato: tutto sulla nuova edizione del talent show, giudici, novità e cosa accadrà durante il programma

X Factor è un programma musicale all’insegna dell’entusiasmo e non è un caso se il 15 settembre 2022, su Now Tv, andrà in onda la sedicesima edizione ricca di novità, ritorni e scommesse. Ma chi saranno i protagonisti che avranno il compito di formare la nuova squadra di uno dei talent show più amati e seguiti dal pubblico televisivo? Scopriamolo insieme.

La frizzante nuova giuria di X Factor

A far parte della giuria della sedicesima edizione di X Factor ci sarà il veterano Fedez, presente ormai da 5 anni di fila, la debuttante conduttrice radiofonica e televisiva e attrice Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.



All’audizione che avrebbe stabilito se avrebbe fatto parte o meno del cast, Ambra si è mostrata sin da subito carismatica, materna, accogliente, ricca di idee ed energica.

Molta curiosità ha destato Dargen D’Amico, presente sulla scena musicale da oltre 10 anni, ma scoperto dai più grazie alla partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, con la canzone Dove si Balla, entrata a far parte delle hit più ascoltate durante la stagione primavera-estate. Ma non solo, perchè a renderlo appetibile per la conduzione sono stati la sua prontezza delle battute e il carisma.



Rkomi è uno dei nuovi idoli delle adolescenti italiane e non solo, in breve tempo ha conquistato importanti successi e raggiunto molti record: è un cantante pronto a reinventarsi e non mostrando gli addominali, come durante l’ultimo Festival di Sanremo.

Dopo Alessandro Cattelan e Ludovico Tersigni, torna, stavolta nelle vesti di conduttrice, Francesca Michielin, già concorrente e vincitrice dell’edizione del 2011, quando fece parte del team di Simona Ventura.

Sicuramente un personaggio chiave, visto che nessuno meglio di lei sa cosa si prova a gareggiare come giovane candidata piena di sogni e speranze.

Le novita di X Factor

Non ci saranno più gli Home Visit, ma assisteremo ai Last Call, dove i giudici decideranno quali saranno i 3 componenti del proprio roster, ancora privo di categoria di genere, esattamente come fu nel 2021. La scelta sarà fatta invece di fronte agli spettatori in studio, quando i concorrenti saranno scremati da 6 a 3.

Chi sarà ritenuto meritevole di calcare il palcoscenico di X Factor gareggerà a partire dal 27 ottobre, su Sky.