Blake Lively è incinta per la quarta volta: le immagini dell’attrice con il pancino, è stupefacente

Non c’è due senza tre, ma a casa Lively-Reynolds non c’è tre senza quattro. È infatti in arrivo il quarto figlio per Blake Lively, che ha mostrato ad un evento pubblico un pancino già ben evidente ed ha lasciato intendere che non vede l’ora di conoscere il nuovo arrivato (o nuova arrivata).

Blake Lively e Ryan Reynolds sono considerati una delle coppie più belle di Hollywood. Bellissimi, di successo ed estremamente simpatici, manifestano all’esterno un’idea di complicità iconica. La coppia ha già avuto 3 figlie: James, 7 anni, Ines, 5 e Betty, nata nel 2019. A Forbes, l’attrice ha dichiarato di amare la gravidanza: dice di sentirsi molto a suo agio con il suo corpo.

L’annuncio questa volta è arrivato con un red carpet, come d’altronde era successo anche con la terza figlia: questa volta si è presentata sul tappeto rosso con un mini dress dorato di Valentino e tacchi vertiginosi, mostrando il pancino in evidenza.

Ryan Reynolds, qualche tempo fa, aveva dichiarato di volersi prendere un po’ di tempo per stare con le sue figlie: “La cosa più importante per me è non perdermi questo tempo con le mie bimbe (…) Ora che sono a scuola hanno ritmi piuttosto normali, penso sia importante per il loro sviluppo e a me piace essere presente”, aveva detto nel corso di un’intervista.