Can Yaman, le fidanzate e i flirt del bellissimo attore: non solo Diletta Leotta, tutti gli amori dell’attore turco

C'è mistero sulla vita privata di Can Yaman, ex fidanzato di Diletta Leotta che conta comunque molti flirt passati: ma Francesca Chillemi è una di queste?

L’attore turco più amato in Italia torna a far parlare di sé. A breve infatti verrà trasmessa in tv una nuova soap che lo vede protagonista insieme alla bellissima attrice Francesca Chillemi. Molti hanno provato a vedere nella nuova coppia gli occhi innamorati di uno dei due ma, entrambi sembrano essere impegnati altrove. Del resto Yaman è notoriamente innamorato dell’amore, e non ha mai negato di essere interessato alle bellezze nostrane, è recente la storia con la conduttrice Diletta Leotta. Sempre nell’occhio del ciclone per le sue storie d’amore vere o presunte, Can è sicuramente uno dei personaggi del momento, vediamo tutte le storie d’amore che gli sono state affibbiate.

Can Yaman e Francesca Chillemi, ma anche le altre

Non solo Francesca Chillemi, una delle sue ultime colleghe, Can Yaman spesso è stato protagonista del gossip proprio insieme alle donne che hanno recitato insieme a lui. La prima è sicuramente Ozge, sua collega in Bitter Sweet, i due hanno recitato insieme per oltre un anno e nonostante i maligni abbiano visto anche un po’ di verità, tra i due realmente non è mai scoppiata la scintilla. Lei in fondo è fidanzata da quasi dieci anni con il suo precedente collega, dunque sarebbe stato un bello scoop riuscire a intravedere un bacio fuori dal set.

Come lei anche Demet Ozdemir, anche lei presunta fidanzata e collega in un altra serie turca.

Nonostante però le varie illazioni non è stato mai confermato alcun sentimento romantico se non una bellissima amicizia tra colleghi. In realtà, Can è molto riservato e di lu conosciamo solo due storie, una con Acelya Topaloglu, durata pochi mesi durante le riprese di una mini soap e l’altra sempre con una collega, la bellissima Bestemsu Ozdemir, anche questa abbastanza breve e poco nota. Attualmente, Can è stato visto con diverse attrice del suo paese, ma mai in atteggiamenti compromettenti, non resta che attendere una sua conferma.