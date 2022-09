GF Vip, il cast al completo è diffuso per la prima volta: nomi da urlo, a partecipare saranno delle icone della tv

Non solo Antonino Spinalbese e Giovanni Ciacci: sono molti i nomi di coloro che per mesi occuperanno la casa del GF Vip e che, ne siamo sicuri, garantiranno momenti indimenticabili.

Finalmente, il cast è al completo: sono infine giunti a dominio pubblico i nomi di tutti coloro che varcheranno la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip e si sottoporranno alla più raffinata forma di sequestro di persona mai vista in televisione.

Non solo Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi: sono tantissimi i nomi dei concorrenti che vedremo sfilare in mutande nelle stanze della Casa, e personalmente farei già partire un toto-bestemmia: chi sarà la persona che, quest’anno, farà l’unico errore che garantisce sempre un’espulsione immediata dal reality.

Ci sarà sicuramente Giovanni Ciacci, che è già finito su Chi in quanto ha raccontato per la prima volta della sua sieropositività e di come intende portare il suo problema a conoscenza di tutti nel contesto di un reality.

Presente anche George Ciupilan, tiktoker e componente del cast de Il Collegio. Nella categoria “chi non muore si rivede” abbiamo Daniele del Moro, ex gieffino, così come Carolina Marconi.

Nella categoria “non so cosa tu faccia ma sei un vip” abbiamo Antonio Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e padre di Luna Maríe, Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), Alberto De Pisis (ex di Taylor Mega poi dichiaratosi gay).

Nella categoria “esperta di tendenze come Giulia De Lellis” abbiamo Nikita Pelizon, influencer e prezzemolina televisiva, Elenoire Ferruzzi e Sofia Gisele de Donà.

Categoria più abbondante e ricca è quella dei “una volta avevo un lavoro vero”, che vede i nomi di: Charlie Gnocchi, conduttore radiofonico, Edoardo Donnamaria, speaker di RTL 102.5, l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi, l’attrice Gegia, l’immortale Wilma Goich, l’ex pallanuotista Amaurys Perez, Sara Manfuso (giornalista e opinionista), Attilio Romita, Patrizia Rossetti.

Categoria speciale quella dell’ex Ragazza di Non è la Rai Cristina Quaranta, che si colloca nella “mi è andata bene una volta 20 anni fa, vedi mai”.

Nella categoria “cerco un fidanzato, stavolta se possibile che esiste veramente” abbiamo Pamela Prati, e solo il destino sa che momenti ci potrà regalare. In ultimo, l’unica persona che è diventata vip da un minuto e mezzo, ovvero il tronista Luca Salatino, che di sicuro sarà obbligato a cucinare per tutti per mesi e mesi ma, quantomeno, sappiamo che farà ridere un sacco di gente.