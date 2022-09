Marcell Jacobs, chi sono i 3 figli e da chi li ha avuti: la compagna Nicole e l’ex fidanzata dell’atleta

L’incredibile oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, conquistato nella finale dei 100 metri, è già leggenda. Mai nessun italiano era riuscito ad arrivare così in alto, un’impresa sportiva che giustamente rientra di diritto nella storia dell’atletica mondiale. A dir la verità, erano in pochi a conoscere Marcell Jacobs prima delle Olimpiadi disputate in Giappone un anno dopo l’esplosione della pandemia. Una scarsa conoscenza dovuta soprattutto al fatto che mai prima di allora Marcell era riuscito a ottenere un risultato sportivo rilevante oltre i confini italiani. Ma ora che è diventato anche campione europeo, confermando così di essere uno degli uomini più veloci sulla faccia della Terra, avere la curiosità di conoscerlo è senz’altro lecita.

Scopriamo dunque insieme chi sono i suoi tre figli, due dei quali avuti da Nicole Daza, la sua compagna.

I 3 figli di Marcell Jacobs

Marcell Jacobs ha 3 figli: il primogenito Jeremy, nato quando lui aveva solo 19 anni da una precedente relazione, e i piccoli Anthony e Megan, nati rispettivamente nel 2019 e 2020, frutto della storia d’amore con l’attuale compagna Nicole Daza. Marcell e Nicole sono una coppia molto social, tant’è che spesso e volentieri pubblicano scatti che li ritraggono insieme ai loro piccoli.

Una famiglia normale, anche se in realtà di normale c’è poco quando in famiglia c’è un campione olimpico dei 100 metri, la gara regina dell’atletica e tra le più importanti di tutta la rassegna dei Giochi Olimpici.

Il primogenito Jeremy

Anthony e Megan, i due figli avuti dalla compagna Nicole Daza, hanno un fratello più grande: lui è Jeremy, ha 7 anni ed è venuto alla luce quando Marcell Jacobs aveva soltanto 19 anni. In quel periodo era fidanzato con Renata Erika, che in più di un’occasione si è lamentata con l’ex fidanzato accusandolo di essere un padre assente.

L’ultimo sfogo risale a pochi mesi dopo Tokyo, quando Erika lamentò il fatto che il padre non aveva trovato un paio di giorni per portare in vacanza il piccolo Jeremy.