Maria Finizio, chi è la moglie di Amedeo Grieco del duo Pio e Amedeo

Pio e Amedeo li conoscono tutti, pochi sanno però chi sono le loro rispettive mogli. Oggi conosciamo meglio chi è Maria Finizio, la moglie di Amedeo Grieco. La coppia vive a Foggia, dove entrambi sono nati e cresciuti. Dalla loro storia d’amore sono nati negli ultimi anni due figli, Federico (2015) e Alice (2018). Figli che rappresentano un motivo di grande orgoglio per Amedeo, che dopo la nascita della piccola Alice ha scritto sui social di essere da quel momento in avanti uno stanco papà innamorato. Parole al miele che, siamo sicuri, non mancherà di rivolgerà anche alla sua dolce metà.

Chi è Maria Finizio

Maria Finizio è la moglie di Amedeo Grieco.

Di lei si sa molto poco, a conferma del fatto che sia una donna molto riservata da questo punto di vista e di certo lontana dal mondo dello spettacolo. Riservatezza che condivide con Amedeo, a tal punto che nessuno ha mai saputo la data di nozze di entrambi, a differenza di quanto successo con Pio D’Antini e Cristina Garofalo. Da quel poco che sappiamo, Maria è figlia unica e si dedica completamente al mestiere più bello del mondo, quello di mamma.

Sappiamo anche che il suo desiderio era quello di avere due figli, sogno esaudito nel 2018 con la nascita della secondogenita Alice, tre anni dopo la nascita di Federico.

Oggi i figli di Maria Finizio e Amedeo Grieco hanno rispettivamente 7 e 4 anni, per cui sono ancora relativamente abbastanza piccoli, ma non così tanto da non poter ammirare il loro padre mentre conduce in prima serata uno degli show televisivi più visti degli ultimi anni (Felicissima Sera, ndr).

Una gravidanza difficile

Da quanto detto dalla stessa Maria Finizio in passato, la seconda gravidanza (che ha visto la nascita di Alice) non è stata delle più semplici. In particolare, i primi tre mesi sono stati tosti, così ha detto la moglie di Amedeo Grieco, caratterizzati da nausee spesso e volentieri sconvolgenti.