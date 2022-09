Martin Castrogiovanni, chi è la fidanzata del rugbista e conduttore di Tu sì que vales

Fisico da rugbista e talento da vendere, così Martin Castrogiovanni è entrato nel cuore degli italiani e dei suoi fan che lo seguono da anni in Tv con grande affetto. Ma chi è davvero Martin e quali esperienze lavorative lo hanno portato sul piccolo schermo? Scopriamolo insieme, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita.

Martin Castrogiovanni e il successo in Tv

Oltre ad essere molto bravo nel rugby, Martin Castrogiovanni ha conquistato i suoi fan con una simpatia contagiosa lo ha portato sul piccolo schermo come ospite di diversi programmi come Guess My Age condotto da Max Giusti e Tù Sì Que Vales, con Belén Rodriguez e Sakara.

Originario dell’Argentina, Martin Leandro è figlio di un siciliano e di una tedesca che gli hanno trasmesso quell’innata comunicatività che lo contraddistingue. Nel 2017 è stato anche concorrente del noto programma Ballando con le Stelle coronando il sogno di diventare famoso anche in Italia.

Martin Castrogiovanni a Tù Sì Que Vales

Nella sua esperienza a Tù Sì Que Vales, dove è stato co-conduttore insieme a alla bella Belén Rodrìguez e ad Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni ha dimostrato grinta, talento e tanta voglia di mettersi in discussione, proprio come fanno i veri campioni. E lui è un vero campione anche nella vita dove ha sposato la sua Daniela Marzulli, con cui ha vissuto un romantico fidanzamento che è durato 4 anni.

I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune del mondo dello spettacolo come Niccolò Fabi, Alessandro Preziosi ed Elda Alvigini e si sono piaciuti da subito diventando una coppia inseparabile.

Oggi la donna lavora nel mondo della moda, come addetta alle vendite per Fendi, noto brand di lusso, anche se in passato ha lavorato anche in Tv.

Martin Castrogiovanni: le donne del suo passato

Prima di incontrare l’amore della sua vita, il rugbista argentino ha vissuto una lunga storia d’amore con Giulia Candiago con la quale doveva convolare a nozze dopo 8 anni di fidanzamento. Ha avuto una love story anche con Veronica Angeloni, partecipante del GF nel 2017, con la quale ha convissuto per due anni.