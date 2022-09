Pio e Amedeo, chi è la moglie di Pio, la bellissima Cristina Garofalo

Pio e Amedeo è il duo comico più conosciuto d’Italia. Dopo anni di gavetta in Puglia, loro terra d’origine, i due sono riusciti a ottenere il successo che meritavano grazie al programma Emigratis, inizialmente trasmesso in seconda serata su Italia 1. Da lì poi sono arrivate nuove importanti opportunità lavorative, tra tutte quella di condurre in prima serata su Canale 5 uno show tutto loro, Felicissima Sera. Ed è stato subito un successo di ascolti straordinario, tanto da convincere l’azienda Mediaset a puntare sempre più forte sul duo comico pugliese. Ma in quanti conoscono la vita privata di Pio D’Antini?

E soprattutto, quanti sono a conoscenza di Cristina Garofalo, la moglie di Pio?

Chi è Cristina Garofalo

Cristina Garofalo è la moglie di Pio D’Antini, Pio del duo comico Pio e Amedeo. I due sono convolati a nozze nel 2016, dopo tanti anni di fidanzamento. Infatti, la loro storia d’amore è iniziata quando entrambi erano poco più che maggiorenni. Un amore a prova di televisione e di gelosia, vista la straordinaria bellezza di Cristina, che di professione fa la modella. Dopo che la loro unione era appena iniziata, hanno deciso di trasferirsi dalla loro terra d’origine per andare a Milano, cercando entrambi di trasformare i propri sogni in realtà, chi nel mondo dello spettacolo (Pio) e chi invece nel mondo della moda (Cristina).

E ce l’hanno fatta.

Anche Cristina Garofalo, come Pio D’Antonio, è originaria di Foggia, la stessa città di Amedeo Grieco e della sua consorte Maria Finizio. Dopo il loro trasferimento a Milano, Cristina ha potuto calcare le prime passerelle di moda, nonché partecipare al concorso di Miss Italia a Salsomaggiore, dove è riuscita nell’impresa di conquistare la fascia di Miss Sash. Non solo però, perché è stata anche a un passo dal diventare velina di Striscia la notizia, fermandosi soltanto alla semifinale delle selezioni.

Oggi Cristina e Pio sono anche genitori della piccola Chiara.