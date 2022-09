Verissimo anticipazioni, tutti gli ospiti del programma del 17 e 18 settembre: la verità su Ilary Blasi e gli altri vip

Silvia Toffanin torna e per il secondo anno l'appuntamento con Verissimo è spalmato su due giorni: molti gli ospiti del primo weekend, tra cui vip come Can Yaman e Francesca Chillemi.

Verissimo torna ad allietare il primo pomeriggio di Canale 5. Il talk avrà al timore la regina di Mediaset Silvia Toffanin, riconfermata anche quest’anno. Inoltre il doppio appuntamento è stato riconfermato, sabato e domenica 17 e 18 settembre come era stato sperimentato con grande successo l’anno scorso. Un nuovo studio e l’allentamento delle misure di sicurezza promettono già una stagione piena di sentimenti, lacrime e sorrisi. Anche per l’orario si ha la riconferma del classico primo pomeriggio che sembra essere l’ora di punta per coloro che vogliono guardare il gossip e le anticipazioni degli eventi nazionale Ali e internazionale.

Verissimo, Ilary blasi ci sarà? Finalmente la risposta

Per la prima puntata di Verissimo alcune anticipazioni parlavano di un’intervista choc a Ilary Blasi. Sarebbe sicuramente stato il colpo dell’anno vista l’attenzione mediatica sulla conduttrice e l’ex capitano della Roma Francesco Totti. L’amicizia che unisce le due conduttrici però ha consigliato ad entrambe di aspettare dopo le rivelazioni del pupone. Ospiti speciali saranno Francesca Chillemi e Can Yaman, le due star di una nuova soap che prenderà il via questo autunno proprio sulle reti Mediaset. Li abbiamo appena visti a Venezia, sulla croisette bellissimi ma non innamorati, o almeno per ora.

Insieme a loro Elodie, la bella cantante si è reinterpretata attrice e con queste vesti la vedere nella sua ultima fatica. Inoltre il gossip di fine estate la vede protagonista per la sua relazione con Andrea Iannone.

Verissimo, chi sono gli ospiti del weekend 17-18 settembre 2022

Nella seconda puntata di Verissimo invece sarà l’amore e il sentimento a trionfare. Ci saranno ben tre ospiti appena sposati che parleranno proprio della loro relazione. In primis la bionda nuotatrice Federica Pellegrini, il suo matrimonio è stato uno dei più attesi dell’anno.

Con lei anche Tamberi che come aveva promesso qualche mese fa in piena pandemia, si è sposato ed è più innamorato che mai. Per concludere, una parentesi sul Grande fratello vip, con le nuove opinionista.