Francesca Chillemi, chi è il compagno Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso e padre di sua figlia Rania

Francesca Chillemi, ex miss Italia, è nota al pubblico italiano anche per essere una delle protagonista della serie su rai 1, Che Dio ci aiuti. Francesca è legata sentimentalmente a Stefano Rosso dal 2014 e i due hanno anche una figlia di nome Rania, nata nel 2016. Tra i due la scintilla non è scattata subito, quindi non c’è stato il cosiddetto colpo di fulmine, ma il loro amore è cresciuto piano piano. Vediamo allora nel dettaglio chi è Stefano Rosso e che lavoro fa.

Tutto quello che c’è da sapere su Stefano Rosso, il fidanzato di Francesca Chillemi

Stefano Rosso: biografia

Stefano Rosso è nato il primo giugno 1979, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Marostica, in provincia di Vicenza.

Il padre, Renzo Rosso, è un noto imprenditore, in quanto è il fondatore del marchio di moda Diesel. Stefano, dopo aver terminato il liceo, si trasferisce a New York dove frequenta il Fashion Institute of Techonology. Finiti gli studi, fa una gavetta in diverse realtà imprenditoriali e nel 2005 decide di ritornare in Italia. Qui comincia a lavorare nell’azienda del padre e diventa brand manager. Successivamente diventa il presidente, nonché il founder di OTB, una società che controlla diversi brand di moda.

Nel 2011 viene nominato amministratore delegato della Red Circle Investiments, una società di investimento creata dalla sua famiglia. Infine, insieme a suo fratello Andrea e due amici, si occupa RedRoomParty, degli eventi esclusivi a cui è possibile accedere solo tramite invito e con un rigoroso dress code rosso.

Stefano Rosso, la vita privata con Francesca Chillemi

Stefano Rosso e Francesca Chillemi si erano già conosciuti nel 2010, grazie ad un’amica in comune, ma si sono rivisti solo nel 2014.

Dopo essersi sentiti per più di un anno, hanno deciso poi di mettersi insieme. La loro storia d’amore si è evoluta piano piano e si è consolidata nel 2016 con la nascita della piccola Rania.

Da quando è nata la figlia, Stefano cerca di dedicare alle sue donne il più tempo possibile, nonostante i tantissimi impegni di lavoro. Sul suo profilo Instagram Stefano ama condividere alcuni scatti della sua vita privata, del lavoro e delle sue passioni, quali il calcio, la bici e il surf.