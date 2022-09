Nicole Daza, chi è la quasi moglie di Marcell Jacobs e madre di due dei suoi figli: come si sono conosciuti

Il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, sta per convolare a nozze con Nicole Daza. Proprio in questi giorni è fuggito al mare con gli amici per festeggiare il suo addio al celibato. Per l’occasione ha fatto tanto discutere il suo abbigliamento, in quanto piuttosto singolare: si trattava di un vestito da galeotto con tanto di catena e palla al piede. Nicole, invece, per il suo addio al nubilato è volata ad Ibiza in compagnia delle amiche, ma chi è Nicole Daza e da quanto tempo è fidanzata con Marcell Jacobs? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fidanzata di Marcell Jacobs, Nicole Daza

Nicole Daza è nata il 17 settembre 1993 in Ecuador, ma da piccola si è trasferita a Novi Ligure in Piemonte, insieme ai suoi genitori e alle sorelle.

Tutti i dettagli sulla sua formazione scolastica non si conoscono, in quanto è molto riservata, ma per quanto riguarda il lavoro, sappiamo solo che ha lavorato all’outlet di Serravalle Scrivia in provincia di Alessandria. Attualmente, invece, è una blogger e influencer: ogni giorno, infatti, condivide i suoi outfit e sponsorizza marchi famosi. Insieme al suo compagno, poi, viene spesso invitata a partecipare a numerosi eventi, tra cui sfilate di moda.

Come è nata la storia d’amore con Marcell Jacobs

I due si sono messi insieme nel 2018 e sembra che si siano incontrati per la prima volta in un locale a Milano. Da quel momento sono diventati praticamente inseparabili e dalla loro relazione sono nati anche due figli, Anthony nel 2019 e poi Meghan, l’ultima arrivata di casa.

Marcell è un papà tris, in quanto aveva già un figlio, Jeremy da una precedente relazione. La coppia vive attualmente a Roma. Il 26 settembre 2021, il giorno del compleanno di Marcell, Nicole, ha ricevuto la proposta di matrimonio con tanto di fuochi d’artificio che formano la parola: Mi sposi?

Non poteva mancare, poi, l’anello e il sì di Nicole. Marcell e Nicole convoleranno a nozze il 17 settembre 2022 nella torre di San Marco a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Gli invitati saranno circa 150, mentre per il viaggio di nozze ha scelto di rilassarsi prima alle Maldive e poi a Bali.