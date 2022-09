Chi è Chiara Bontempi, la moglie di Gianmarco Tamberi: tutto sul loro matrimonio da favola e sul loro amore

Uno degli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi di Tokyo è stato Gianmarco Tamberi, conosciuto nell’ambiente anche con il soprannome di Gimbo. Dopo aver vinto una medaglia d’oro, il campione azzurro ha raggiunto anche un altro importantissimo traguardo, il primo settembre 2022 è convolato a nozze con Chiara Bontempi. I due erano fidanzati da ben oltre 13 anni e lei è stata una presenza fondamentale le sua vita, in quanto lo ha sempre supportato. Vediamo allora chi è Chiara Bontempi e tutte le indiscrezioni sulla loro storia d’amore.

Tutto quello che c’è da sapere su Chiara Bontempi, la moglie di Gianmarco Tamberi

Chiara Bontempi: biografia

Chiara Bontempi è nata il 12 agosto 1995 ad Ancona sotto il segno zodiacale del Leone.

Chiara ha trascorso la sua infanzia e l’adolescenza ad Ancona insieme alla sua famiglia di cui non si sa molto, ma ha un fratello di nome Pierfrancesco. Terminate le scuole superiori, Chiara decide di trasferirsi a Verona per frequentare l’Univerità. Conseguita la laurea, la ragazza viaggia tra Roma e Milano per lavoro, ma non si sa molto sulla sua posizione lavorativa perché è molto riservata. In molti non sanno, però, che proprio come la sua dolce metà, anche lei ha gareggiato nel salto in alto.

Chiara Bontempi: vita privata

Dal 2009 Chiara è legata sentimentalmente al campione olimpionico Gianmarco Tamberi. Anche sulla loro relazione si sa molto poco, ma probabilmente si sono conosciuti proprio sulle piste di atletica. Poco prima che Gianmarco partisse per le olimpiadi di Tokyo è finalmente arrivata la proposta di matrimonio con una cena romantica e un mazzo di rose rosse.

L’evento è stato condiviso anche sulla pagina Instagram della ragazza, in quanto ci teneva a condividerlo anche con i suoi amati followers. Chiara ha deciso poi, di accompagnarlo anche a Tokyo per sostenerlo e supportarlo come ha sempre fatto da quando sono insieme.

Il primo settembre del 2022 la coppia è convolata a nozze a Pescara e lui per il grande giorno avrebbe scelto un vestito di Armani. In un’intervista al settimanale Chi, l’atleta ha dichiarato che ha voluto dimostrare che adesso è solo lei la cosa più importante.