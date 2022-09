GF Vip, cosa accadrà durante la prima puntata questa sera: i primi concorrenti a entrare e tutte le novità

Lunedì 19 settembre, su Canale 5, andrà in onda la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip 7 e le aspettative relative al debutto di cast e opinionisti sono veramente alte. Ad accompagnare i concorrenti, ancora una volta ci sarà Alfonso Signorini: ma cosa dobbiamo aspettarci durante la prima puntata del GF Vip 7? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7: anticipazioni, opinionisti, concorrenti

Sta per andare in onda la prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip e non mancheranno certo novità e sorprese: innanzitutto, viene confermata la presenza di Alfonso Signorini che, ancora una volta, condurrà il programma, mentre vicino a lui ci saranno opinioniste come Orietta Berti, che sostituirà Adriana Volpe e vedremo il ritorno di Sonia Bruganelli.



Nonostante i nomi dei concorrenti dovessero essere resi noti solamente dopo l’inizio della diretta, tenere il segreto pare sia stato difficile e infatti, l’elenco completo è già stato reso noto. Prenderanno parte al programma: Patrizia Rossetti, Carolina Marconi, Pamela Prati, George Ciupilan, l’ex viaggiatrice di Pechino Express Nikita Pelizon, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Sara Manfuso, Wilma Goich, Elenoire Ferruzzi, Ginevra Lamborghini, Gegia, Giovanni Ciacci, Sofia Giaele De Dona, Cristina Quaranta, Antonella Fiordelisi, Amaurys Perez, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi e infine, Luca Salatino.

Quando e dove vedere il Grande Fratello Vip 7

I telespettatori potranno vedere la primissima puntata della settima edizione del GF 7 alle 21.20 su Canale 5, in due esilaranti appuntamenti settimanali:per la precisione il lunedì e il giovedì.

Signorini si dice molto contento di questa conferma rispetto all’anno precedente, perché il giovane pubblico che segue il programma, spesso il venerdì sera non è a casa.

Il programma andrà in onda anche in diretta streaming su Mediaset Play, la pagina riservata al reality online.

Saranno disponibili anche una serie di high lights, video inediti e repliche.

Quanto durerà complessivamente lo show?

Ancora non sappiamo quanto durerà complessivamente il programma, Pier Silvio Berlusconi si dice speranzoso in un’edizione più lunga del solito, anche dell’ultima, quando vinse Jessica Selassié. In ogni caso, la durata dipenderà da quanto i telespettatori gradiranno il programma.