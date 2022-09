Nikita Pelizon, chi è l’influencer ed ex concorrente di Pechino Express che partecipa al GF Vip

Nikita Pelizon è tra i concorrenti ufficiali della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Rispetto agli altri nomi del cast di quest’anno, quello di Nikita è forse il meno conosciuto al grande pubblico, anche se di certo non si può dire che la Pelizon sia una perfetta sconosciuta, anzi. Cominciamo col dire che è una ragazza di 28 anni e che di professione fa sia la modella che l’influencer. È originaria di Trieste, e anche per questo motivo è spesso associata a Taylor Mega, ex fidanzata di Flavio Briatore, con cui condivide sia la regione di appartenenza (Friuli Venezia Giulia) sia il mestiere, dato che Taylor è una celebre influencer.

Chi è Nikita Pelizon: le esperienze in televisione

Prima del GF Vip, Nikita Pelizon ha partecipato all’adventure game Pechino Express, in occasione della prima edizione del reality su Sky Uno. L’avventura a Pechino si è rivelata piuttosto fortunata per la ragazza friulana, che in coppia con la collega Helena Prestes si è piazzata al quarto posto finale, sfiorando l’approdo alla finalissima. I telespettatori di Sky hanno avuto modo di apprezzare oltremodo la determinazione della giovane, la stessa che con ogni probabilità ha convinto Alfonso Signorini a offrirle l’opportunità di partecipare a un reality così importante come il Grande Fratello, in onda in prima serata su Canale 5 due volte alla settimana.

Prima ancora di Pechino Express, Nikita Pelizon si era fatta notare in televisione come protagonista del format Ex on the Beach, il reality in onda su Sky e NOW, e in qualità di tentatrice di Temptation Island, la prima esperienza televisiva in assoluto per la 28enne triestina, che su Instagram vanta oltre 120 mila follower.

Completa il suo curriculum la partecipazione a uno spot pubblicitario per il brand MySecretCase, specializzato nella vendita di sex toys per donne.

A colpire più di ogni altra cosa la sua età, dato che girò la pubblicità per il noto marchio a soli 22 anni. Riuscirà a convincere anche il pubblico di Canale 5?