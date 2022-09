Oroscopo della settimana di Paolo Fox, 19-25 settembre 2022: settimana fondamentale per la Bilancia

Settimana molto importante per alcuni segni dello Zodiaco: per la Bilancia ad esempio saranno giorni che segneranno i prossimi mesi delll'anno.

Ecco le previsioni dell’astrologo Paolo Fox elaborate per tutti i segni zodiacali e valide per la settimana che va dal 19 al 25 settembre.

Oroscopo Ariete

Inizio di settimana interessante per i nati nell’Ariete, con i giorni di lunedì e martedì che saranno stancanti nell’ambito delle relazioni sentimentali. Nel lavoro continua il percorso necessario per raggiungere i traguardi sperati.

Oroscopo Toro

L’inizio settimana sarà favorevole per i nati nel Toro, grazie alla presenza della Luna favorevole. Poche le difficoltà in amore anche se alcuni rapporti devono essere chiariti. Nel lavoro si deve cercare di agire con maggior diplomazia.

Oroscopo Gemelli

Lunedì sarà un giorno importante per i Gemelli, ma a metà settimana mercoledì e giovedì saranno ancora migliori. In questi giorni si possono programmare appuntamenti sia in amore che nel lavoro.

Oroscopo Cancro

Ad inizio settimana i nati nel segno saranno ispirati dalla presenza della Luna, che porterà a definire positivamente i piccoli problemi nel settore dell’amore. Importante circondarsi di persone che si conoscono bene specialmente in ambito lavorativo.

Oroscopo Leone

Settimana importante dal lato sentimentale per i nati nel Leone, con l’amore che tornerà, specialmente per i single.

Nel lavoro questa settimana sarà sicuramente migliore della precedente ma sarà necessario non strafare.

Oroscopo Vergine

I single nati nella Vergine in questa settimana devono coltivare nuovi rapporti in amore ed anche in amicizia. Nell’ambito del lavoro attenzione alle intromissioni di certi personaggi che potrebbero causare del nervosismo.

Oroscopo Bilancia

Le previsioni di Paolo Fox per i nati nella Bilancia vedono una settimana importante, in modo particolare per i single. Le coppie devono evitare distrazioni. Dovute a problemi personali o nell’ambito del proprio lavoro.

Oroscopo Scorpione

Questa settimana è il momento giusto per mettersi in gioco per i single nati nello Scorpione, aprendo decisamente il cuore all’amore. Possibili nuovi incontri, mentre nell’ambito lavorativo ci sono possibilità che una idea possa concretizzarsi in breve tempo.

Oroscopo Sagittario

La settimana dei nati nel segno, secondo le previsioni di Paolo Fox si prospetta interessante, specialmente nei giorni di martedì e mercoledì grazie alla Luna in trigono.

Ottimo momento per ki nati nel segno nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Capricorno

Luna in opposizione per i nati nel Capricorno ad inizio settimana e questo porterà a giornate senza un attimo di sosta.

Prudenza quindi in amore, mentre nel fine settimana si avranno dei miglioramenti.

Oroscopo Acquario

I nati nell’Acquario stanno attraversando un momento particolare sia dal punto di vista dell’amore che di quello lavorativo e vorrebbero cercare novità in entrambi i campi, ma devono fare i conti con altre persone ed anche con problemi di soldi.

Oroscopo Pesci

Inizio si settimana favorevole per i nati nei pesci che riusciranno anche a calmare la propria agitazione in amore. Nel lavoro è necessario valutare bene le mosse da compiere e non lasciarsi andare al pessimismo.