Oroscopo di Paolo Fox del 20 settembre 2022: momento shock per i Gemelli, un incontro provoca imbarazzo

Questo martedì l'astrologo Paolo Fox prevede piccoli strani accadimenti per il segno dei Gemelli, che dovrà affrontare un certo disagio per via di una persona conosciuta.

Le previsioni per tutti i segni dello zodiaco dell’oroscopo di Paolo Fox per il giorno 20 settembre, martedì, con informazioni riguardanti l’amore ed il lavoro.

Oroscopo Ariete

I nati bell’Ariete in questo giorno hanno la Luna in opposizione e questo li rende nervosi, anche con le persone di famiglia. Nell’ambito del lavoro si deve mantenere la calma anche a costo di variare un progetto.

Oroscopo Toro

Buon cielo per i nati nel segno del Toro, in cui possono prendere il via delle amicizie importanti. Buone notizie in arrivo per i cuori solitari. Nel lavoro ci sono buone possibilità di scelte per chi nei periodi precedenti ha seminato bene.

Oroscopo Gemelli

La posizione favorevole di Giove aiuta chi deve risolvere problemi in amore. Nel lavoro è necessario fare molta attenzione in quanto si potrebbe verificare un po’ di imbarazzo a causa di una persona conosciuta.

Oroscopo Cancro

La giornata di martedì fa parte di una settimana importante nell’ambito sentimentale e potrebbe essere quella giusta per effettuare delle scelte d’amore. Sul lavoro per i nati nel Cancro c’è molta voglia di mettersi in gioco.

Oroscopo Leone

Martedì con stelle favorevoli per i nati nel Leone, specialmente nell’ambito dell’amore.

Anche il settore del lavoro è al centro di una buona condizione astrologica.

Oroscopo Vergine

Per i nati nella Vergine martedì è un buon giorno per effettuare valutazioni sulla tenuta dell’amore. Nell’ambito del lavoro per risolvere qualche problema attuale basta lasciar passare il tempo.

Oroscopo Bilancia

Il pomeriggio di martedì sarà stressante in ambito sentimentale, specialmente per i rimproveri da parte del partner. Nel settore del lavoro restano sempre da risolvere dei piccoli problemi.

Oroscopo Scorpione

Il quadro generale per i nati nello Scorpione è in recupero, per cui martedì è il giorno giusto per un coinvolgimento amoroso.

Zione sul lavoro per una crisi che deve essere superata.

Oroscopo Sagittario

I nati nel segno che hanno una storia d’amore da risolvere devono evitare atteggiamenti vigorosi in modo da recuperarla.

Nell’ambito del lavoro martedì potrebbe essere il giorno buono per dare il via a nuovi progetti.

Oroscopo Capricorno

Per i nati nel segno sarà un giorno sottotono a causa della Luna in opposizione e in campo sentimentale potrebbero voler cessare una storia d’amore. Periodo faticoso anche nel lavoro e decisioni difficili da prendere.

Oroscopo Acquario

Giornata di recupero deciso nell’ambito dell’amore per i nati nel segno, specialmente per chi è in coppia con i nati nella Bilancia o nei Gemelli.

Nell’ambito lavorativo, parlando dei problemi esistenti è possibile risolverli.

Oroscopo Pesci

I nati nel segno dovranno avere molta cautela se voglio mettere in discussione il rapporto amoroso. Nel lavoro la situazione generale presenta delle complicazioni da risolvere.