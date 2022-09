Oroscopo di Paolo Fox per il giorno 19 settembre 2022: i segni più fortunati di oggi

La settimana comincia in salita per alcuni segni che, in questo lunedì di settembre che prevede grandi eventi a livello mediatico e piccoli (importanti) eventi a livello zodiacale.

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 19 settembre con le informazioni riguardanti tutti i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

Per i nati nell’Ariete quella di lunedì si presenta come una giornata difficile dal punto di vista sentimentale ed è quindi consigliabile prendere le giuste distanze dalle persone che li fanno arrabbiare. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto potrebbe girare positivamente.

Oroscopo Toro

Lunedì positivo in amore per i nati nel segno che potrebbero anche fare dei nuovi incontri. Nell’ambito lavorativo è necessario che vengano portati avanti con attenzione e coraggio i propri progetti.

Oroscopo Gemelli

I nati nel segno in questa giornata sono alla ricerca di chiarezza dal punto di vista sentimentale e nel rapporto di coppia. Possibili nuove occasioni in campo lavorativo, dopo una serie di giornate abbastanza negative, ma è consigliabile la cautela.

Oroscopo Cancro

In amore i nati nel segno potrebbero avere delle nuove prospettive e quindi non devono farsi scappare questa occasione. Nel lavoro potrebbe essere il giorno giusto per delle scelte importanti.

Oroscopo Leone

Possibili nuovi incontri per i nati nel Leone che devono farsi avanti con tranquillità ed anche nel lavoro il primo giorno della settimana appare positivo.

Oroscopo Vergine

I nati nel segno sono stanchi per il troppo lavoro, ma devono farsi forza e trovare alcuni spazi per l’amore. Bell’ambito lavorativo ci potrebbero essere delle inquietudini, ma tutte risolvibili,

Oroscopo Bilancia

L’arrivo di Venere all’interno del segno nei prossimi giorni porterà delle buone novità in amore e quindi i nati della Bilancia devono farsi trovare pronti. Nell’ambito lavorativo non ci sono novità in vista e tutto procede regolarmente.

Oroscopo Scorpione

Lunedì è una giornata interessante per i nati nel segno, con possibilità di nuovi incontri.

In ambito lavorativo è necessario rilassarsi e dare maggiore importanza ai sentimenti.

Oroscopo Sagittario

I nati nel Sagittario in questo giorno potrebbero sentirsi troppo stretti nelle vicende amorose, e devono scordarsi la fretta nel prendere delle decisioni.

Possibili delle soddisfazioni in ambito lavorativo.

Oroscopo Capricorno

Lunedì potrebbe essere un giorno difficile e di possibile crisi per le coppie “Storiche” in campo sentimentale, mentre in ambito lavorativo è il giorno giusto per chi ha intenzione di iniziare dei nuovi progetti.

Oroscopo Acquario

Giorno positivo per i nati nel segno dell’Acquario, sia per chi deve fare nuovi incontri che per le coppie ormai collaudate.

Nel lavoro potrebbe essere necessario arrivare a dei compromessi.

Oroscopo Pesci

Giornata positiva in amore per i nati nei Pesci che potrebbero veder arrivare delle buone novità anche in ambito lavorativo, seppur potrebbero portare a delle nuove fatiche.