Uomini e Donne, anticipazioni puntata 21 settembre 2022: litigio furioso in studio, lacrime di una tronista

Chi è rimasto deluso dalle vicende sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne della scorsa edizione presto potrà essere ripagato perché il cast è pronto a tornare in studio con tante novità e qualche colpo di scena. Se sei un fan dello show di Maria De Filippi non devi fare altro che proseguire nella lettura di questo articolo per conoscere in anteprima le anticipazioni della puntata del 21 settembre 2022.

Litigate e riavvicinamenti: occhi puntati su Ida e Riccardo

Ida e Riccardo avevano lasciato gli spettatori con l’amaro in bocca dopo che molti avevano fatto il tifo per loro. Nelle prime puntate dello show televisivo i due riprendono a litigare proprio come la scorsa edizione anche per via del fatto che lo stesso Riccardo ammetterà di aver cercato Ida per tutta l’estate.



Questo porta a uno scontro acceso anche perché pare che Riccardo abbia deciso di corteggiare la giovane Federica Aversano che invece è la nuova tronista dello show.

Gemma e Tina: il duo televisivo più litigioso di sempre

Che tra Tina e Gemma non sia mai corso buon sangue è risaputo ed ecco che anche per questa edizione di Uomini e Donne le due protagoniste non la smetteranno mai di punzecchiarsi. Tina scherza sul fatto che Gemma ha evitato di tornare dal chirurgo plastico questa estate, non si presenterà in studio con nuove operazioni deludendo in parte le aspettative della Cipollari che si era studiata diverse frecciatine.



Gemma è un’altra delle protagoniste d’eccellenza dello show che quest’anno le riserva un nuovo incontro con un uomo che sembra fare proprio al caso suo. Riuscirà a trovare l’amore oppure anche per questa edizione vedrà il suo cuore spezzarsi?

Non è facile dire cosa succederà ma sta di fatto che la puntata di Uomini e Donne del 21 settembre 2022 sarà ricca di sorprese che i telespettatori non potranno non amare.