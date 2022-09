Alex Zanardi, la notizia ufficiale è appena arrivata: la dichiarazione della famiglia

Alex Zanardi era ricoverato in ospedale a Vicenza: il 19 giugno 2020, a seguito di uno scontro con un camion, era rimasto ferito in condizioni gravissime.

Alex Zanardi torna a casa: dopo mesi di silenzio in merito alle condizioni cliniche del campione di Handbike, finalmente è arrivata una grande notizia che interessa lui e la sua famiglia.

Alex Zanardi era ricoverato da 76 giorni all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Vi era stato portato in quanto un incendio che aveva coinvolto i pannelli fotovoltaici della sua villa aveva compromesso i macchinari che servivano alla sua assistenza domestica.

Alex Zanardi, la notizia arriva direttamente dall’ospedale

Alex Zanardi era finito in ospedale per un primo, lungo ricovero il 19 giugno 2020, dopo l’incidente in handbike che lo aveva ridotto in condizioni gravissime.

Il fatto era avvenuto tra Pienza e San Quirico d’orcio in Toscana, mentre Alex Zanardi stava partecipando a una gara in handbike. Ad una curva l’atleta si era scontrato con un camion. Il quadro neurologico era apparso immediatamente grave ed era occorso molto tempo prima di poter scogliere la prognosi. Zanardi era stato portato al policlinico Le Scotte per i primi interventi salvavita, per poi essere trasferito all’ospedale di Vicenza in un primo momento.

Il percorso di riabilitazione, lungo ed impegnativo, era poi continuato a casa ma a causa dell’incendio domestico lo scorso 2 agosto Zanardi era tornato al San Bortolo.

L’ospedale si è premurato di rispettare la bolla di riservatezza richiesta dalla famiglia, al fine di permettere una maggiore tutela del percorso di riabilitazione.