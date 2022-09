Cristina Quaranta, chi è la ex ragazza di Non è la Rai che ora è nella casa del Grande Fratello Vip

Molti di noi ricorderanno i tempi in cui, ritornando da scuola, a farci compagnia in tv c’era Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni composto da un cast di giovani ragazze che cantavano e ballavano. Una di loro era l’amata bionda Cristina Quaranta, che oggi sarà tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Ma chi è esattamente e cosa fa oggi Cristina Quaranta? Scopriamolo insieme.

Cristina Quaranta: carriera e cosa fa oggi

Nata il 14 agosto 1972, l’ex promessa di Non è la Rai che ha stregato intere generazioni oggi ha 50 anni ed è molto apprezzata sui social, soprattutto su Instagram.



Dell’infanzia di Cristina, in realtà, non sappiamo molto, se non che nel 1991 ha debuttato in televisione, prendendo parte al programma di Gianni Boncompagni, il quale la volle anche in due edizioni di Domenica In. La giovane showgirl trasferì a Milano per lavoro e nel 1992 fece parte del cast di Bulli e Pupe, allora condotto da Paolo Bonolis.

Nel 1990 recitò nel film diretto da Carlo Verdone, “Stasera a casa di Alice” e nel 1991, fece parte del cast della fiction televisiva “Classe di Ferro”.

Dal 1995 al 1996, la Quaranta divenne velina di Striscia La Notizia insieme all’ex compagna di Non è la Rai, la mora Alessia Merz.

Successivamente, prese parte anche ad altri programmi come I Guastafeste, nel 1996-97 e L’Isola dei Famosi nel 2005, da dove uscì dopo appena due puntate e con il 78% dei voti contro.

Dopo queste partecipazioni, la carriera lavorativa televisiva di Cristina Quaranta si è interrotta: non sappiamo esattamente per quale motivo.

Oggi lavora come commessa durante il giorno e cameriera la sera, presso il ristorante Un sacco bello di Milano.

Vita privata e partecipazione al GF Vip 7

Poco dopo aver dato alla luce la figlia Aurora, nel 2002, Cristina e suo marito, l’imprenditore Matteo de Stefani, sposati due anni prima, si lasciano.



Nel 2021 la Quaranta ha avuto una relazione con Alberto Longo.

Quest’anno Cristina Quaranta parteciperà al Grande Fratello Vip 7 in sostituzione di Patrizia Groppelli che non farà parte del cast, come era previsto, a causa di problemi di salute del padre.