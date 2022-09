Elenoire Ferruzzi, tutto sulla concorrente del GF Vip: quando si chiamava Massimo ed era uomo il racconto e le immagini

Elenoire Ferruzzi fa parte della lista dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip, giunto quest’anno alla settima edizione. Sono in tanti a pensare che possa essere una delle rivelazioni della nuova stagione del GF Vip. Uno dei motivi principali è la sua popolarità sui social, dove sono in tantissimi a seguire le vicende del reality show in onda su Canale 5. Proprio dai suoi stessi fan Elenoire potrebbe ricevere i voti che le permetterebbero di arrivare fino in fondo al percorso che avrà inizio a partire da lunedì 19 settembre. Ma scopriamo insieme chi è Elenoire Ferruzzi e perché è tanto famosa sui social quanto poco conosciuta nell’ambiente televisivo.

Chi è Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi si presenta ai nastri di partenza del Grande Fratello Vip con i favori del pronostico. Icona LGBT, è molto famosa soprattutto sui social network e a Milano, dove diventò famosa per un video virale in cui si faceva beffa del brand Carpisa (è infatti noto il suo amore nei confronti del lusso). Della sua vita privata non si sa molto, se non che ha più di 40 anni (tutti ignorano quanti anni abbia, che possa sbottonarsi un po’ di più al GF Vip?) e ha una laurea in lettere classiche. Nata come Massimo, ha raccontato di essere nata nel corpo sbagliato ed ora di essere molto più a suo agio con se stessa.

A proposito di laurea, dopo gli studi all’Università seguì un breve percorso da insegnante in una scuola serale, salvo poi cambiare drasticamente vita e sposare in pieno la rivoluzione social.

In via ufficiosa, Elenoire Ferruzzi è oggi felicemente single. Le indiscrezioni riportano che abbia avuto una sola storia davvero importante, di cui però non ha mai voluto parlare con gli altri. Anche in questo caso, è probabile che Alfonso Signorini riesca a strappare dalla bocca di Elenoire qualcosa di più.

Tra le altre cose, Elenoire vanta numerose amicizie nel mondo dello spettacolo, in particolare quelle con Christian De Sica, Giacomo Urtis e Simona Ventura. E chissà che al prossimo GF Vip non ci possa essere una bella reunion con alcuni dei suoi storici amici.