Oroscopo di Paolo Fox per il 21 settembre 2022: ariete fortunato con 2 pianeti nel segno, a qualcuno va peggio

Momento magico per i nati sotto il segno dell'Ariete: con luna, Marte e Giove nel segno per loro l'astrologo Paolo Fox prevede un oroscopo eccezionale.

Ecco le previsioni per l’oroscopo dell’esperto Paolo Fox relative al giorno 21 settembre, suddivise segno per segno e riguardanti l’amore ed il lavoro

Oroscopo Ariete

Giorno favorevole per i nati nell’Ariete che hanno dalla loro parte la Luna, ma possono avere manforte anche da Giove e Marte. In amore evitare di fare le cose con precipitazione. Tutto regolare nel lavoro, anche se con qualche problema fisico.

Oroscopo Toro

I nati nel Toro devono evitare di perdere le staffe in amore, e lasciar scorrere le polemiche senza passare dalla parte del torto. Nel lavoro attenzione alle persone invidiose del successo ottenuto.

Oroscopo Gemelli

Luna in posizione favorevole per i nati nei Gemelli che avranno una grande forza in campo sentimentale, mentre Venere potrebbe causare qualche tensione. Giorno con situazioni da chiarire per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Cancro

I nati nel segno in questo momento devono lasciar passere le polemiche in amore per evitare delusioni, mentre nell’ambito lavorativo resistono delle incertezze legate a fatti non chiariti.

Oroscopo Leone

Con la Luna in posizione opposta, i nati nel segno potrebbero avere delle tensioni in campo sentimentale. Il periodo non è dei migliori anche dal punto di vista del lavoro ma si deve guardare con ottimismo al futuro.

Oroscopo Vergine

I nati nel segno della Vergine avranno bisogno di maggiori rassicurazioni e di comprensione da parte delle persone vicine, e non devono lasciarsi prendere la mano dalle difficoltà in amore. Buono il lato del lavoro.

Oroscopo Bilancia

Mercoledì è un giorno con una buona condizione astrologica per i nati nel segno. In campo sentimentale possono avere delle belle emozioni anche chi sta avendo una storia molto recente, e nel lavoro tutto procede tranquillamente.

Oroscopo Scorpione

I nati nello Scorpione devono evitare atteggiamenti chiusi e introversi in campo sentimentale e abituarsi velocemente al nuovo contesto in ambito lavorativo.

Oroscopo Sagittario

Giorno importante per il recupero interiore per i nati nel Sagittario che tra breve vedranno l’ingresso nel segno di Giove. Attenzione sul lavoro per realizzare in concreto le opportunità che si presentano.

Oroscopo Capricorno

In amore condizione vantaggiosa e possibilità di recuperare eventuali errori commessi in precedenza. Tutto tranquillo dal punto di vista lavorativo e passi in avanti.

Oroscopo Acquario

Piccole o grandi novità in arrivo dal punto di vista dell’amore, da gestire con calma, tenendo conto anche del lato economico, che potrebbe causare degli imprevisti in campo lavorativo.

Oroscopo Pesci

I nati nel segno possono avere delle buone idee in amore grazie alla posizione favorevole di Giove e Venere, che aiuta a programmare nel migliore dei modi anche le questioni future in ambito lavorativo.