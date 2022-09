Sophia Loren, chi era il marito Carlo Ponti: la fuga in Messico e la storia incredibile del loro amore eterno

Sophia Loren è una delle attrici più amate al mondo, ha ottenuto nel corso della sua carriera numerosi riconoscimenti internazionali e ha vissuto di cinema e teatro. Uno dei più grandi rimpianti della sua vita è l’amore con Carlo Ponti, suo ex marito di cui parla sempre con grande sofferenza. Scomparso nel 2007, Carlo Ponti è uno dei più grandi produttori cinematografici italiani, che ha saputo portare in tutto il mondo la commedia all’italiana. L’incontro tra i due avviene nel 1950, ma non è stato così idilliaco come potrebbe sembrare.

L’amore tra Sophia e Carlo

Quando Carlo Ponti e Sophia Loren si incontrarono, lui era sposato e aveva già due figli.

L’uomo potrà vivere alla luce del sole la sua relazione solo circa sei anni dopo, riesce a ottenere il divorzio dalla moglie, si reca in Messico per ottenere questo speciale privilegio. Si sposa con la Loren solo nel 1957, per procura. Lo stesso non potè rientrare in Italia altrimenti, sarebbe stato accusato di bigamia essendo già sposato. In Italia infatti la legge sul divorzio no era ancora stata emanata.

Carlo Ponti ed il matrimonio con Sophia Loren

Dopo il rientro nel ’60 Carlo e Sophia vengono accusati, entrambi negano di essersi sposati ma le accuse non si placano.

Si sposeranno in Francia, circa dieci anni dopo, e dal loro amore nascono due figli, Carlo junior e Edoardo. I due sono rimasti insieme per tutta la loro vita, fino al decesso nel 20017 di Ponti.

La Loren racconta la loro storia d’amore con gioia, non essendoci stati particolari difficoltà se non le prime in relazione al matrimonio travagliato. Proprio questi momenti fanno venire in mente alla Loren il suo più grande rimpianto che è quello di non essersi mai potuta sposare in abito bianco. La donna infatti afferma che quello era d è tutt’oggi il suo più grande sogno e che purtroppo non è riuscita ad esaudirlo con l’amore della sua vita.

La storia purtroppo nonostante il bellissimo matrimonio tra i due, non ha concesso alla Loren l’opportunità di celebrare le nozze come avrebbe desiderato.