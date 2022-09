Sophia Loren, chi sono i due figli avuti con il marito Carlo Ponti, Edoardo e Carlo Jr

Carlo Ponti e Sophia Loren hanno due figli: entrambi hanno scelto una carriera artistica, uno come regista cinematografico e l'altro come direttore d'orchestra.

Sophia Loren, una delle attrici più iconiche del cinema italiano, ha due figli: Carlo Ponti Jr., il primogenito, ed Edoardo Ponti, venuto alla luce cinque anni dopo il fratello Carlo. Entrambi hanno il cognome del papà, il produttore cinematografico Carlo Ponti, scomparso all’età di 94 anni nel 2007 in seguito a una malattia ai polmoni. Sophia Loren e Carlo Ponti si sposarono una prima volta in Messico nel 1957 e una seconda volta in Italia nel 1966. Due anni dopo il loro secondo matrimonio nacque Carlo Ponti Jr. (1968), mentre nel 1973 Sophia diede alla luce Edoardo. Nonostante la sua infinita carriera cinematografica, Sophia Loren ha messo al primo posto sempre la famiglia.

Chi è Carlo Ponti Jr, figlio di Sophia Loren e regista

Carlo Ponti Jr. è il primogenito di Sophia Loren. A differenza del fratello minore Edoardo, è l’unico della famiglia ad aver scelto di intraprendere una strada diversa da quella del cinema. Oggi infatti è un affermato direttore d’orchestra a livello internazionale. All’età di 32 anni viene nominato direttore dell’Orchestra nazionale russa, mentre dal 2001 al 2012 ricopre l’incarico di primo direttore d’orchestra presso la San Bernardino Symphony. È sposato dal 2004 con la violinista Andrea Mészáros: dalla loro relazione sono nati due figli, entrambi a Ginevra, la città in cui Carlo Ponti Jr.

è nato 53 anni fa (compirà 54 anni il prossimo 29 dicembre).

Edoardo Ponti, chi è il secondogenito di Sophia Loren e Carlo Ponti

Edoardo Ponti è il secondo figlio di Sophia Loren.

È nato a Ginevra il 6 gennaio 1973 e oggi è un apprezzato regista cinematografico. Vanta una laurea in letteratura inglese presso l’università della California e un master produzione e regia cinematografica. Poco dopo, nel 2002, è dietro la cinepresa per dirigere il suo primo film intitolato Cuori estranei.

Fino ad oggi, il più grande riconoscimento per Edoardo è il premio alla miglior regia per il film La vita davanti a sé, ottenuto in occasione dei premi Flaiano nel 2021. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con Sasha Alexander, attrice e regista statunitense, dalla quale ha avuto due figli.