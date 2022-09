Daniele Dal Moro: pochi conoscono la vera ossessione del nuovo concorrente del GF Vip

Daniele Dal Moro approda in televisione come corteggiatore a Uomini e Donne. Oggi, è uno degli inquilini della Casa, e lo vedremo mentre cerca di dominare la sua ossessione più grande.

Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini giunto quest’anno alla settima edizione. Come tanti altri personaggi presenti nella casa del GF Vip, vanta già esperienze pregresse nel mondo della televisione. In particolare, deve la sua popolarità all’esperienza vissuta nel trono classico di Uomini e Donne, una volta conclusa la parentesi del Grande Fratello NIP, dove arrivò terzo. Ma conosciamo meglio chi è Daniele Dal Moro, con un focus soprattutto sulla sua vita privata, al di là delle già citate partecipazioni all’ultima edizione NIP del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso. Nella sua vita, ad ogni modo, Daniele Dal Moro coltiva una passione che lo ha portato a definirsi “egocentrico” e che coltiva in maniera smisurata.

Chi è Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro è un imprenditore di 28 anni originario di Verona: lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di comunicazione e marketing. È figlio di Gianni Dal Moro, un nome conosciuto negli ambienti della politica essendo un deputato del Partito democratico. Prima di vivere l’esperienza del Grande Fratello NIP, è stato uno dei corteggiatori della tronista Sonia Lorenzin, salvo poi uscire di scena.

Ama inoltre praticare lo sport, coltivando una passione smisurata per il suo aspetto fisico (è questo uno dei motivi per cui spesso si definisce egocentrico). Ha una sorella minore di 19 anni, a cui è molto legato, e che con ogni probabilità avremo modo di conoscere meglio in una delle sorprese che Alfonso Signorini regalerà al suo concorrente nel corso dei prossimi mesi.

Daniele Dal Moro e la televisione: da Uomini e Donne al GF Vip

Ma torniamo alle esperienze televisive di Daniele Dal Moro prima di partecipare al Grande Fratello Vip 7.

Come accennato prima, è stato per un breve periodo corteggiatore di Sonia Lorenzin al trono classico di Uomini e Donne, quindi ha preso parte all’ultima edizione NIP del GF, per poi essere scelto da Maria De Filippi per salire sul trono nella stagione successiva.

Purtroppo la sua esperienza a Uomini e Donne non è tra le più felici, dato che il suo trono viene interrotto a causa della pandemia: dopo la sospensione, Daniele informerà la redazione di non sentirsi pronto per effettuare una scelta e mettere così una parola fine al suo trono.