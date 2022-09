Sophia Loren e Alessandra Mussolini sono parenti: qual è il loro legame e l’incredibile storia della loro famiglia

La parentela tra Alessandra Mussolini e Sophia Loren sorprende molti utenti del web che non sapevano di questa inaspettata scoperta. Le due, noti personaggi televisivi, l’una attrice di fama mondiale, l’altra ex deputato e parlamentare, non erano mai state viste insieme, ecco perché nessuno conosceva questo loro parentela.

Qual è il loro grado di parentela?

Tra Sophia Loren e la Mussolini c’è una parentela diretta, le due infatti sono zia e nipote. La Loren aveva una sorella, Maria Scicolone, di poco più piccola di lei: il loro padre, Riccardo Scicolone, non era sposato bensì solo convivente con la loro madre e riconobbe solo la figlia maggiore (Sofia) lasciando giuridicamente Maria senza padre.

La donna, una volta diventata adulta, si sposò con Romano Mussolini, il quarto figlio del duce. Il loro matrimonio durò oltre 10 anni prima di giungere al capolinea per una diversità di vedute. Dall’amore nascono Alessandra ed Elisabetta Mussolini, entrambe nipoti dunque di Sophia Loren. La bella Maria si sposò poco tempo dopo con un chirurgo di origini iraniane conosciuto dopo il divorzio mentre era ricoverata per un esaurimento nervoso. Il padre della Mussolini invece rimase legato fino alla morte ad una donna italiana da cui ha avuto un’altra figlia Rachele.

Di Elisabetta sappiamo che gestisce uno studio notarile a Roma mentre la mamma di Alessandra la vediamo spesso sul profilo Instagram della figlia, che è ancora attiva in politica. Non si può non notare una certa somiglianza con la sorella Sophia.

Che rapporto hanno zia e nipote?

La Loren ha sempre amato la sorella Maria, che non essendo stata riconosciuta dal padre ha molto sofferto per la vergogna che al tempo, nella città natale di Pozzuoli questo le provocava. Più volte infatti ha dichiarato che era stata proprio la Loren a comprarle il cognome che dopo tanti anni è riuscita a ottenere.

Nonostante questo nel corso degli anni, non sono mancate le sofferenze nemmeno con il marito Romano che anche nel giorno del matrimonio si è presentato in ritardo. Maria, Sophia e persino la Mussolini continuano a sentirsi spesso come è di consueto in una famiglia.