Uomini e Donne, si è suicidato il corteggiatore Manuel Vallicella: le sue ultime parole, un dolore straziante

La notizia ha gelato i fan di Uomini e Donne: Manuel Vallicella, corteggiatore del dating show, è morto a soli 35 anni dopo essersi tolto la vita. Ad annunciare il fatto è stato un suo caro amico, e la morte è poi stata confermata dall’opinionista Amedeo Venza, Vallicella aveva perso la madre nel 2019 dopo una malattia e quel lutto lo aveva segnato profondamente.

Manuel Vallicella morto suicida: le parole dell’amico

L’ultimo post di Manuel Vallicella risale a 7 giorni fa: è una foto di lui in primo piano, con un sorriso mesto, e la frase: ”Si può dire tanto senza dire niente”. In molti, ora, leggono quella frase con altri occhi: difficile dire cosa abbia portato il ragazzo di 35 anni a decidere di togliersi la vita.

A dare la notizia della morte è stato il suo amico, il deejay e tatuatole Enrico Ciriaci, che avrebbe prima pubblicato una storia per ricordare l’amico e poi avrebbe confermato la notizia al sito Biccy, spiegando che si sarebbe trattato di suicidio. Amedeo Venza, sul suo profilo Instagram, ha condiviso la notizia con dolore, scrivendo: ”Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma..

non ho parole Rip”.

Erano stati anni duri per Manuel Vallicella, che si era ritirato dalle luci dello spettacolo e viveva la sua vita lontano dai riflettori. Nel 2019 la madre, malata, era morta e lui aveva sofferto moltissimo per questa perdita: ”E non smetterai mai e poi mai di mancarmi…imparerò soltanto a vivere tenendomi dentro in qualche modo l’ENORME vuoto che ha lasciato la tua assenza…”

Manuel Vallicella a Uomini e Donne e la storia con Ludovica Valli

Nel 2016 Manuel aveva tentato di trovare l’amore a Uomini e Donne ed aveva corteggiato Ludovica Valli, con la quale aveva passato momenti molto felici.

Lei, alla fine, aveva però scelto Fabio Ferrara. Lui in quell’occasione si era mostrato immensamente dispiaciuto ed aveva commentato: ”Quando mi piace una ragazza non riesco mai ad averla. Ne posso avere 200 fuori, ma mai quella che mi piace davvero. Ci sto male ma non darò la soddisfazione di vedermi piangere a chi mi vuole male. Mi vivrò questa delusione da solo”.

Ludovica Valli, su Instagram, ha voluto ricordare Manuel con parole commosse: “Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è un onore Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fa buon viaggio”.