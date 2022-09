Francesca Cipriani si sposa: tutti i dettagli sul matrimonio, il nome incredibile per il testimone di nozze

Francesca Cipriani passerà dall’essere una fidanzata ad essere una moglie entro la fine dell’anno. L’ex Pupa sposerà infatti il fidanzato Alessandro Rossi e di recente ha deciso di rendere i suoi fan partecipi dell’organizzazione del matrimonio, che avverrà molto presto.

Francesca Cipriani, la proposta di matrimonio da parte di Alessandro Rossi

Alessandro Rossi ha chiesto a Francesca Cipriani di sposarlo mentre lei era al Grande fratello Vip, nel corso della scorsa edizione, con parole che hanno fatto battere non solo il cuore della Cipriani: “Stasera volevo dirti questa cosa che ho nel cuore: io senza di te non riesco a stare.

Tu lo sai: ti amo, spero che pensi lo stesso. Io voglio star con te nella mia vita. Praticamente… volevo chiederti se vuoi essere mia moglie perché io voglio invecchiare con te”. Lei, nel corso di un’intervista, aveva dichiarato: “Abbiamo visto che eravamo due anime affini, due anime gemelle. Ci siamo messi insieme e siamo felici e contenti”.

Francesca Cipriani, tutto sul matrimonio: invitati, buffet e testimone vip

Poco tempo fa, in un post, la Cipriani aveva spiegato che il matrimonio avverrà entro l’anno, anche se non si sa quando, come aveva ribadito a Casa Chi: “Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente.

Dopo le feste di Natale inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po’ tutto… Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nel 2022. Di sicuro la data è quella”.

Quel che si sa del matrimonio è che saranno presenti anche altri concorrenti del Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Alfonso Signorini avrà un ruolo d’onore e sarà il testimone della sposa.

Uno dei desideri di Francesca Cipriani è che qualcuno canti l’Ave Maria in chiesa.