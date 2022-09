Giorgio Mastrota si è sposato: tutto sulla cerimonia, chi è la moglie Floribeth Gutierrez

Giorgio Mastrota si è sposato: ormai padre da un pezzo e nonno da altrettanto tempo, l’ex re delle televendite è ormai da 11 anni sl fianco di Floribeth Gutierrez, sua compagna e madre di due suoi figli.

La festa è stata molto romantica ed ha rappresentato l’occasione per riunire tutta la famiglia: erano infatti presenti tutti i 4 figli di Mastrota.

Giorgio Mastrota, tutto sull’amore con la moglie Floribeth

Giorgio Mastrota, alias “pollicione” per via del suo profilo Instagram in cui pubblica solo post che vedono in primo piano il suo pollice, ha trovato l’amore dopo un lungo pellegrinaggio tra i cuori italiani.

Prima è stato il compagno di Natalia Estrada, da cui avuto la figlia Natalia: poi è stato con Carolina Barbosa, da cui ha avuto il secondogenito. Infine, 11 anni fa, ha conosciuto Floribeth Gutierrez, bellissima 50enne di origini sudamericane con cui ha avuto i figli Matilde e Leonardo. La famiglia vive a Bormio, dove Mastrota ha anche deciso di sposarsi. La notizia era arrivata questa estate, con un’intervista a DipiùTv: “Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti quattro anni fa. Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta.

Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti”.

I patti sono stati mantenuti: location bucolica, atmosfera intima e pranzo a base di cucina locale. A Chi, il conduttore l’ha definita “una splendida festa con tanti amici e semplice come volevamo noi”.

Nessun vip tra gli ospiti, anche se una persona l’avrebbe voluta: “Non ho tante frequentazioni nel mondo televisivo, i miei amici sono quelli storici […]. Avrei invitato Patrizia Rossetti, mia compagna di televendite, ma era impegnata in una nuova avventura tv (il GF Vip 7, ndr)”.

Sull’assenza di Natalia Estrada, Mastrota ha commentato che non sarebbe assolutamente un gesto inaspettato. “Ma è normale, ormai facciamo vite distanti. Ci sentiamo ogni tanto, l’altro giorno l’ho chiamata perché faceva 50 anni, peraltro portati benissimo. Mi ha detto: “Ho saputo che ti sposi. auguri!”. Basta, chiusa lì!