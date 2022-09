Uomini e Donne anticipazioni, puntata del 22 settembre: Riccardo Guarnieri lancia la bomba, pubblico in studio sconvolto

Finalmente è tornato Uomini e donne con tante storie avvincenti, personaggi camaleontici e l’intramontabile Maria De Filippi: scopriamo insieme cosa succederà nella prossima puntata del 22 settembre 2022 tra David e Sara.

Maria De Filippi e Uomini e donne: le anticipazioni del 22 settembre 2022

Per la prima settimana di Uomini e donne, l’iconico programma di Maria De Filippi in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14:45, si preannunciano già molti colpi di scena, scelte inaspettate e l’attesissimo ritorno di Ida e Riccardo, la coppia più chiacchierata della scorsa stagione.

Nella puntata del 22 settembre la presentatrice darà spazio alla storia di Gemma Galgani e alle sue vicende amorose, con interventi pungenti di Tina Cipollari che non nasconde l’antipatia nei suoi confronti.

Dopo l’estate, infatti, la biondissima Tina non vede l’ora di scoprire quali sono le trasformazioni estetiche della sua nemica, con commenti piccanti e sempre meno celati. Scopriremo, con rammarico per Tina, che non vi sono cambiamenti e che le sue battute dovranno vertere su altri argomenti.

Crisi per Ida e Riccardo: cosa succederà nella puntata del 22 settembre

Tutti gli occhi del pubblico sono puntati sulla coppia più amata di sempre: Ida e Riccardo.

I due hanno fatto innamorare e parlare di se nella scorsa stagione televisiva, infiammando anche Maria De Filippi, e ora sono tutti in attesa di conoscere la verità: quali sono le ragioni della crisi?

Come ha reagito Riccardo Guarnieri e cos’ha fatto per riconquistare la sua dama? Ma soprattutto, cosa penserà il pubblico quando scoprirà le vere intenzioni di Riccardo?

Vi facciamo un enorme spoiler: Riccardo non ha più intenzione di correre dietro alla bella Ida, perché i suoi occhi si sono già posati sulla giovanissima Federica Aversano, nuova tronista dello show.

Insomma, il talk più seguito del pomeriggio ci regalerà tante emozioni grazie al fascino dei suoi ospiti e all’humor degli opinionisti, per farci compagnia anche questa nuova stagione.