Amici anticipazioni, la puntata del 25 settembre: punito gravemente uno degli allievi, cosa è accaduto

La puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda il 25 settembre mostrerà grandi colpi di scena, ed alcuni momenti molto difficili per gli allievi.

La puntata di Amici, il fortunato programma televisivo di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 25 settembre ci riserva tante sorprese. Tra queste la punizione di un ballerino, un premio per le cantanti e una vittoria. Non mancheranno ospiti d’eccezioni a rallegrare il pomeriggio. Vediamo insieme nel dettaglio le anticipazioni di puntata per il 25 settembre 2022 di Amici.

Prima anticipazione: la punizione a Ramon

Non c’è da stare tranquilli perché nel programma di Amici niente viene dato per scontato. I ragazzi hanno già ricevuto le maglie per il serale ma questo non significa nulla dal momento in cui, prima di arrivare alle puntate del sabato sera, i talentuosi dovranno superare varie sfide che permetteranno loro di conservare il posto.



Il ballerino Ramon è proprio il primo che deve superare una sfida, si tratta di una punizione inflitta dalla maestra Alessandra Celentano, poco incline alla tolleranza nei confronti di comportamenti poco decorosi da parte dei ragazzi. Ramon è stato punito per aver dormito in costume e ciabatte, per la precisione la maestra non ha tollerato il fatto che lo stesso ballerino si sia fotografato in canottiera e costume esibendo con fierezza le immagini.

Ramon è stato richiamato e obbligato a indossare il pigiama per il decoro della scuola.

Sfide e conquiste per cantanti e ballerini

Nella puntata del 25 settembre iniziano le prime sfide; tra le tante ecco quelle dedicate ai singoli dei cantanti. I ragazzi si esibiranno con i loro inediti, in particolare scendono in campo Tommy Dali, Aaron e Ndg.

Sarà proprio Aaron a vincere la gara con un premio davvero ambito: la produzione del suo singolo.

Per quanto riguarda il ballo ecco delle sfide importanti tra Samuel, Megan e Ludovica che si esibiranno con delle improvvisazioni. Sarà Ludovica a portare a casa la vittoria e non solo: la ragazza si esibirà al concerto di Marco Mengoni del 22 ottobre al Palalottomatica.

Ospiti d’eccellenza

Tra una sfida e l’altra c’è spazio per ospiti d’eccezione. Sul palco di Amici nella puntata del 25 settembre, comparirà la bravissima Ornella Vanoni e una vecchia conoscenza della scuola: Annalisa.