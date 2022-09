Andrea Zenga, chi è e cosa fa il fidanzato di Rosalinda Cannavò: quando e come si sono innamorati

Andrea Zenga, figlio di Walter, in passato portiere dell’Inter e dalla nazionale italiana di calcio ed attualmente allenatore ed opinionista, è il fidanzato di Rosalinda Cannavò, conosciuta anche con lo pseudonimo di Adua del Vesco conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Andrea ha rilasciato nel mese di luglio una intervista nella quale parla dei suoi rapporti con la fidanzata ed anche di quelli con il padre, in passato abbastanza turbolenti e adesso ricuciti.

Andrea Zenga e la fidanzata

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono fidanzati ornai da oltre un anno, dopo aver iniziato la loro relazione durante il soggiorno nella casa del Grande Fratello Vip.

Nell’intervista Andrea ha raccontato diversi particolari della sua vita privata parlando in maniera positiva della sua partecipazione al reality show di Mediaset che, oltre a aumentare la sua popolarità gli ha dato modo di conoscere l’attuale fidanzata. Oltre a questo ha parlato anche delle critiche che gli sono piovute addosso proprio per questa storia con Rosalinda, ammettendo che all’inizio lo hanno colpito e che comunque sia lui che la fidanzata le hanno affrontate con molta serenità, convinti della loro relazione, che hanno vissuto come persone “normali”.

Andrea ha ammesso di essere stato fortunato e che la relazione con Rosalinda è vissuta meglio al difuori della casa che dentro. Nello scorso mese di Maggio i due sono stati protagonisti anche di uno scherzo che è stato preparato dai conduttori del programma “Le Iene” e che ha convolto Rosalinda Cannavò con la complicità del fidanzato. La coppia è molto seguita sui social dove sono presenti in molte occasioni, e recentemente sono uscite anche delle notizie relative ad un loro possibile matrimonio e i due hanno allargato la famiglia con un cucciolo di Carlino, al quale hanno dato in nome di Chinu.

Il rapporto con il padre di Andrea Zenga

Il rapporto di Andrea Zenga con il padre si è interrotto quando Walter Zenga si è separato dalla moglie e per molti anni i due non si sono parlati. In questa fase sia Andrea che il fratello Nicolò hanno accusato Walter Zenga di essersi dimenticato dei figli ed essere un “padre assente”. Accuse che hanno fatto male all’ex portiere dell’Inter che ha dichiarato che il suo lavoro, che lo fa viaggiare per tutto il mondo era una delle cause del distacco, ma che ha fatto di tutto per cercare occasioni per poter stare insieme ai figli.

Il riavvicinamento tra il padre ed i figli è avvenuto proprio in occasione della partecipazione alla trasmissione Mediaset ed in questo momento i due hanno rapporti più distesi e frequenti.