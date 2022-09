Annalisa, la confessione: “Da una vita non mi sento bellissima”

Annalisa è senz’altro una delle cantanti italiane dalla voce più riconoscibile degli ultimi anni. L’artista originaria di Savona è stata protagonista dell’ultima estate grazie al singolo Tropicana, cantato insieme alla band salentina dei Boomdabash. Ora è tornata in auge grazie al nuovo pezzo intitolato Bellissima. Ecco cosa ha detto in un’intervista rilasciata alla rivista di spettacolo TV Sorrisi e Canzoni.

Un successo estivo davvero fuori dal comune

L’estate della bella Annalisa non è stata normale. La cantautrice ligure si è fatta notare grazie a Tropicana e non ha nascosto la propria felicità per aver raggiunto numeri davvero notevoli, competendo al meglio nell’ambito dei tormentoni estivi.

Il pezzo ha conquistato il tanto ambito disco di platino per aver superato la soglia delle 100 mila copie vendute con modalità fisiche e digitali. Come ha fatto l’artista a rendere il brano più popolare: “Mi sono adattata allo stile dei Boomdabash, ma non troppo”, ha esordito Annalisa.

Il cambiamento musicale e umano di Annalisa

Nel corso degli anni, Annalisa è cambiata molto e lo ha confermato proprio lei stessa. La cantante ha riferito che, secondo alcuni, lei avrebbe avuto una trasformazione fin troppo radicale.

Ad ogni modo, ha maturato una forte sicurezza nei propri mezzi, sottolineando di essere diventata “una donna che sa perfettamente quello che vuole”. Eppure, non è sempre stato così. Lei ha parlato di vecchie scelte musicali che avrebbe voluto gestire in maniera differente, o ritenute da lei stessa come errori veri e propri. Nonostante ciò, l’ex concorrente di Amici è ben lieta di cantare a ogni suo concerto “tutte le mie vecchie canzoni senza problemi”.

Annalisa e la concezione del suo aspetto fisico

Annalisa Scarrone, questo il suo nome completo, si è sempre sentita bellissima?

“È da una vita che non mi sento bellissima”, evidenzia la cantante senza falsa modestia, ricordando di sembrare carina solo perché si trucca e si cura. Lei si sente felice grazie al suo lavoro, che le consente di “andare oltre la zona comfort per poi osare”. L’intervista a TV Sorrisi e Canzoni si conclude parlando della canzone, allegra e dai ritmi trascinanti, ma assolutamente non a lieto fine. Infine, ricorda che alla fine d un amore “bisogna reagire e anche ballare tra le lacrime”. Per un’artista che ha sempre molto da dire e sa come fare breccia nel cuore del suo pubblico.