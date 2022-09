Gegia, tutto sulla concorrente appena entrata nella casa del GF Vip: la carriera e i momenti di dolore

Gegia nasce come comica, ma la sua vita è stata piena di momenti dolorosi e difficili, come un matrimonio fallito e gli aborti subiti molto tempo fa.

Gegia è una delle nuovi concorrenti del Gf Vip, una donna sorridente, allegra e carismatica, ma com’è iniziata la sua carriera televisiva? E cosa nasconde il suo passato?

Com’è iniziata la carriera televisiva di Gegia

Francesca Carmela Antonaci è stata fin da ragazzina forte e determinata, a soli 14 anni si è trasferita dal suo piccolo paesino in provincia di Lecce a Roma, per poter studiare e coltivare una sua grande passione: la recitazione, proprio per questo oltre a frequentare il liceo classico e conseguire ben due lauree, in psicologia e lettere, Gegia si impegna ad imparare tutti i trucchi della recitazione nella scuola di Pietro Scharoff.

Ama la comicità e proprio per questo il suo debutto televisivo avviene nel 1979 su un programma di una piccola rete locale, Antenna Tre Lombardia, ma bastarono un paio di apparizioni per essere notata da grandi produzioni: ”I fatti vostri” ”I misteri di casa Vianello” e ”Don Matteo’‘ sono solo alcune delle serie e trasmissioni a cui partecipa, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui la rivediamo come concorrente del GF Vip 2022.

Ma chi è Gegia nella vita privata?

Dietro al grande sorriso di Gegia si nasconde una passato ricco di dolore e sofferenza.

Oltre al matrimonio fallito con Maurizio Motta, Gegia racconta, parlando della sua vita privata, di due aborti spontanei e della sua grande tristezza per non aver avuto figli.

Ma le sue confessioni non finiscono qui e oltre a confidare di aver sofferto molto per la perdita della mamma nel 2019, Gegia parla della sua depressione e di come abbia deciso di affrontare e superare questa malattia.

E tra le varie storie raccontate ai coinquilini del Grande Fratello Vip spunta anche qualche simpatico aneddoto, come la notte di passione passata con Pupo e la sua recente storia d’amore con un misterioso e poco conosciuto uomo turco.

Nonostante tutto, leggerezza e simpatia continuano a caratterizzare Gegia e la sua presenza al GF Vip non passa sicuramente inosservata.