Mattia Carrano, chi è l’attore protagonista di Prisma che interpreta i gemelli Marco e Andrea

Prisma è senz’altro una delle serie televisive più interessanti del momento. Il suo successo è dovuto anche alla presenza del protagonista Mattia Carrano, giovane attore alla sua prima esperienza davanti al piccolo schermo. Il ragazzo interpreta il doppio ruolo dei gemelli Marco e Andrea ed è pronto a farsi conoscere da un ampio pubblico. Ecco cosa bisogna sapere su un attore che ha già mostrato un notevole talento nel suo ambito.

Le prime esperienze di Mattia Carrano

Entrando nei particolari, Mattia Carrano è un ragazzo molto giovane, dall’età di soli 22 anni. Nato a Roma, ma con origini ungheresi, Mattia ha praticato molte discipline sportive, tra le quali nuoto e pallanuoto, prima di approcciarsi all’arte marziale coreana dello Hwa Rang D.

Ha lavorato anche come cameriere e barista, ma nel frattempo ha coltivato la propria passione per il cinema. Non a caso, ha preso parte alla scuola di Cine-Tv Rossellini, ma non si sentiva pronto a un passo del genere.

L’esordio di Mattia Carrano in Prisma

Il momento focale della giovane vita di Mattia Carrano arriva quando partecipa al casting di una nuova serie televisiva che sarebbe stata trasmessa da Prime Video, ossia Prisma. Il ragazzo riesce a superare tutti i provini e a conquistare il doppio ruolo da protagonista.

Sia Andrea che Marco, i due gemelli da lui interpretati, hanno l’obiettivo di acquisire una loro identità ben precisa. Anche il suo percorso va avanti e il trampolino di lancio sembra davvero perfetto per una luminosa carriera.

La vita privata di Mattia Carrano

Per quanto riguarda la vita privata di Mattia Carrano, di lui si sa davvero molto poco. Il ragazzo è riservato e ha pubblicato solo poche foto dal suo account di Instagram, tutte provenienti dal set di Prisma. Appassionato di Pulp Fiction, Mattia vive a Roma con la sua mamma ungherese e ha confessato di avere una storia con una ragazza dal 2018.

Ha dichiarato che lei è tranquilla nei confronti del successo del suo fidanzato e gli raccomanda spesso di restare con i piedi per terra.