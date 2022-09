Oroscopo di Paolo Fox della settimana: i segni fortunati e il ruolo delle stelle in amore per alcuni

La settimana dal 26 settembre al 2 ottobre prevede una grande rivoluzione nel cielo dello zodiaco: non mancheranno difficoltà per alcuni segni, ma altri potranno godere su ottime stelle.

Oroscopo della settimana Ariete

Il segno zodiacale dell’Ariete avrà una settimana abbastanza quieta ma in campo amoroso potrebbero esserci delle difficoltà, pertanto è bene avere pazienza e attendere un recupero.

Toro: previsioni della settimana

Il Toro trascorrerà una settimana all’insegna della discrezione, ma è opportuno fare attenzione alle separazioni dalle quali non si potrà più fuggire.

Gemelli: l’oroscopo dal 26 settembre al 2 ottobre

I nati sotto il segno dei Gemelli potranno cominciare a fare dei grandi progetti perché le relazioni saranno decisamente fortunate.

Previsioni della settimana per il Cancro

Il Cancro dovrà concentrarsi maggiormente sul rapporto di coppia poiché il partner potrebbe aver bisogno di dialogare.

Settimana dal 26 settembre al 2 ottobre: Leone

Il Leone dal punto di vista lavorativo vedrà una settimana molto positiva, mentre in famiglia è opportuno non lasciarsi coinvolgere dalle tensioni.

Oroscopo Vergine: previsioni settimanali

Il segno zodiacale della Vergine punterà tutto sulla relazione con il partner: se la coppia è solida sarà possibile progettare il futuro.

Oroscopo della settimana: Bilancia

La Bilancia dovrà fidarsi della persona che ha accanto, altrimenti i rapporti d’amore potrebbero essere a rischio.

Scorpione: settimana dal 26 settembre al 2 ottobre

I nati sotto il segno dello Scorpione raggiungeranno i risultati sperati sia dal punto di vista lavorativo sia da quello professionale e potrebbero esserci nuovi incontri.

Oroscopo della settimana: Sagittario

Il Sagittario dovrà concentrarsi innanzitutto sui rapporti interpersonali per riuscire a costruire qualcosa di più non solo con la persona amata ma anche in famiglia.

Capricorno: previsioni della settimana

Il Capricorno avrà una settimana molto intensa in cui sarà possibile provare a creare un rapporto di coppia più stabile e duraturo.

Acquario: oroscopo dal 26 settembre al 2 ottobre

Il segno zodiacale dell’Acquario avrà molte soddisfazioni a lavoro ma ciò non si verificherà invece in amore.

Oroscopo della settimana: Pesci

Per i Pesci sarà un periodo stabile, caratterizzato da emozioni contrastanti in amore.