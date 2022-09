Rosalinda Cannavò, quando era Adua del Vesco ed aveva una relazione finta con Gabriel Garko: cosa accadeva e perché

La storia che ha visto come protagonisti Rosalinda Cannavò e Gabriel Garko ha campeggiato tra i gossip verso la seconda metà del decennio scorso. Eppure, con tutta probabilità, il loro rapporto non è stato reale, dato che l’attore ha confessato in pubblico la propria omosessualità. Ecco i tratti salienti di una relazione che, dopo alcuni anni, era diventata un peso difficile da sostenere per entrambi.

Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò

Tutto inizia nel 2015, quando Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò, a quei tempi nota con lo pseudonimo di Adua Del Vesco, balzano agli onori della cronaca per essersi innamorati sul set di una fiction.

Lei lo definisce come un uomo d’altri tempi e non ha alcuna preoccupazione per la differenza d’età. Lui l’ha apprezzata dopo un inizio all’insegna dell’antipatia reciproca. Sembra davvero la tipica storia d’amore da sogno, ma invece è solo un calesse, come recitava un film con il buon Massimo Troisi.

Gabriel Garko e i primi gossip sulla sua omosessualità

Passano i mesi, e gli effetti dell’amore si sgonfiano a poco a poco. Gabriel Garko è co-conduttore al Festival di Sanremo del 2016 con Carlo Conti, mentre Adua Del Vesco prosegue nella sua carriera da attrice.

Si diffondono i primi rumors riguardo a una relazione finta, una copertura dell’omosessualità di Garko. La coppia decide così di farsi vedere in Irlanda e si fa paparazzare per smorzare ogni malelingua. Con il passare del tempo, Gabriel fa molta fatica a smentire le voci e si parla spesso di Gabriele Rossi, il collega considerato molto più di un amico.

Il coming out al GF Vip 2020 di Gabriel e il nuovo amore di Rosalinda

Nel 2020, Adua Del Vesco è tra i protagonisti del Grande Fratello Vip e Gabriel Garko entra nella casa più spiata d’Italia con l’obiettivo di fare coming out. È la fine di un rapporto che ha vissuto anche una finta proposta di matrimonio.

Entrambi i personaggi si sono così liberati da ogni finzione, dimostrando finalmente un’amicizia pura e sincera. Adua torna a essere Rosalinda Cannavò e si fidanza con Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore e attuale allenatore Walter. Gabriel Garko prosegue nella sua attività ed è pronto a entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle.