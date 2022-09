Aurora Ramazzotti si confessa sulla gravidanza per la prima volta: “Ho bisogno di capire cosa sta succedendo”

Per settimane Aurora Ramazzotti ha tenuto un rigidissimo contegno su Instagram, dove è rimasta in silenzio stampa in merito alla sua gravidanza ed ai titoli di giornale. La scorsa settimana ha stupito tutti con un bellissimo video, ironico e divertente, in cui ha ufficializzato la sua gravidanza (senza dare però alcun tipo di dettaglio).

Ora, in alcune stories di Instagram, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha spiegato come si sente e perché per ora ha parlato molto poco della sua situazione.

Aurora Ramazzotti parla della gravidanza: “Sento un blocco comunicativo”

I primi mesi di gravidanza sono difficili, dal punto di vista fisico ed emotivo, per tutti: lo sono ancor di più se, come nel caso di Aurora Ramazzotti, la notizia della dolce attesa è trapelata molto prima del tempo, creando un’ulteriore motivo di ansia.

Ora, nelle stories, è lei stessa a spiegare come si sente: ”Avevo proprio bisogno di capirci qualcosa di quello che sta succedendo in questo preciso momento”. Essendo consapevole di come la situazione sia intima e delicata e di come sia sempre difficile parlarne nella maniera giusta, ha aggiunto: ”Aver portato me stessa sui miei canali un pò stava diventando un’arma a doppio taglio e quindi sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo.

Soprattutto sento un pò un blocco comunicativo, qualunque cosa voglia dire mi sembra superflua”. È pacifico che, in questa particolare situazione, Aurora Ramazzotti voglia mantenere il suo privato -ed il suo futuro figlio- più protetti del solito.

Eros Ramazzotti e la dedica alla figlia:” Mi fai diventare nonno”

Non sono mancati comunque momenti di esternazione da parte dei futuri nonni vip, ovvero Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che, come ogni nonno che si rispetti, hanno perso la testa per il nipotino che arriverà fra qualche mese: così è accaduto ad esempio che Eros Ramazzotti si sia lasciato andare ad un momento di dolcezza e sentimentalismo dal palco, parlando a cuore aperto alla figlia Aurora che si trovava sotto il palco:”Mi fai diventare nonno…grazie Auri, ti amo”.