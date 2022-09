Carolina Marconi, tutto sulla concorrente del GF Vip: il successo, la terribile malattia e come sta oggi

Carolina Marconi è una nuova concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Non è per lei una prima volta, dal momento che divenne famosa in Italia proprio per la sua partecipazione al Grande Fratello 4 all’inizio degli anni Duemila. Da allora sono trascorsi 18 anni e, come inevitabile che fosse, sono successe molte cose nella sua vita. Una di queste è la conoscenza del suo attuale compagno, Alessandro Trulli, arrivato dopo che il matrimonio con Salvatore De Lorenzis è finito in tribunale, con l’accusa di violenze nei confronti dell’ormai ex marito. In questi ultimi anni Carolina è inoltre divenuta un esempio per tantissime donne, dopo aver combattuto senza nascondersi la sua battaglia contro il cancro al seno.

Carolina Marconi al Grande Fratello Vip: la carriera televisiva

Carolina Marconi è una showgirl di origini venezuelane. La sua prima apparizione in tv risale al 1997, quando debuttò come valletta nella trasmissione Beato tra le donne. Ha inoltre partecipato anche a Festa di classe, I cervelli e Stasera pago io. Nei primi anni Duemila arriva per lei la svolta, grazie al reality show del Grande Fratello. Nella casa di Cinecittà trova anche l’amore, legandosi sentimentalmente con il dj Tommy Vee.

Dopo la partecipazione al GF arriva il calendario senza veli, insieme all’inizio della carriera da modella e attrice. Per la televisione italiana, Carolina Marconi recita nella miniserie Baciati dal sole e nella soap opera Un posto al sole d’estate.

La lotta contro il cancro

Nella primavera 2021 Carolina Marconi annuncia sui social di avere un cancro al seno. Proprio i social network le daranno grande forza per vincere la sua battaglia contro il tumore. Prima le viene asportata una mammella, in seguito si sottopone a sei mesi di chemioterapia. La sua incredibile forza d’animo le permette di superare anche il momento più buio della sua vita e tornare finalmente a sorridere, al fianco del compagno Alessandro Trulli, dopo la burrascosa separazione dal marito Salvatore De Lorenzis.