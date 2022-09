Ornella Vanoni, tutti gli amori della cantante: da Giorgio Strehler a Gino Paoli, tra gioia e dolori immensi

Nel corso della sua lunghissima carriera artistica, Ornella Vanoni è stata alle prese con una serie infinita di vicende elettrizzanti. La cantante milanese viene considerata come una delle signore della canzone italiana e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Non sono mancate le occasioni nelle quali l’artista ha raccontato parte della propria vita privata, con una notevole attenzione riguardo ai suoi grandi amori.

Il colpo di fulmine per Giorgio Strehler

Il 22 settembre, Ornella Vanoni ha compiuto 88 anni. Nel corso di una vita così lunga, i momenti da ricordare sono stati davvero moltissimi. Sotto l’aspetto sentimentale, il primo colpo di fulmine le scocca all’età di 19 anni per il regista di teatro Giorgio Strehler.

Il rapporto dura per solo un anno, ma resta tra i più intensi in senso assoluto. Lei ha recentemente confermato di averlo lasciato a causa della sua dipendenza dalla cocaina, con la quale anche lei è stata alle prese.

La lunga storia d’amore con Gino Paoli

Un altro uomo indissolubilmente legato alla vita di Ornella Vanoni è il collega Gino Paoli. I due formano un sodalizio artistico e sentimentale davvero molto importante, ma lei subisce un aborto spontaneo e lui tenta di suicidarsi.

La loro separazione, prima degli anni Sessanta, non è stata un addio definitivo. Infatti, la coppia si è riformata anche in un secondo momento e non sono mancati i progetti discografici in comune, come ad esempio il Live del 2005.

Gli altri amori fondamentali della cantante

Nel corso degli anni, Ornella Vanoni è stata alle prese anche con un altro aborto, stavolta incinta di un ragazzo svizzero che non voleva il bambino. Da segnalare anche l’amore platonico nei confronti del fumettista Hugo Pratt. Nel 1960, Ornella sposa l’impresario teatrale Lucio Ardenzi, ha un figlio di nome Cristiano, ma la storia finisce in circa due anni.

Da segnalare anche i rapporti sentimentali con Danilo Sabatini e l’avvocato Vittorio Usigli.