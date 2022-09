Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 27 settembre: momento magico per Federica Aversano

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria de Filippi, la trasmissione quest’anno compie ben 27 anni. Oltre alla conduttrice, al timone del programma ci sono i due più longevi opinionisti: Tina Cipollari, prima partecipante del reality dei sentimenti e Gianni Sperti. Generazioni a confronto non solo nel modo in cui ci si approccia all’altro sesso ma anche nel modo in cui si vivono i sentimenti. Sia il trono dei giovani che la parte del programma dedicata agli over sono stati uniti in un’unica puntata.

Protagonisti abbiamo Ida e Riccardo, che dopo il ritorno dalle vacanze avranno un confronto relativo alla loro rottura.

Tronista invece Federica Aversano che nella puntata del 27 Settembre vivrà la sua prima esterna in questa veste. La puntata è ricca di colpi di scena in quanto Maria non solo darà una lavata di capo a Ida e Riccardo a causa del loro continuo tira e molla ma rivelerà che quest’ultimo ha mostrato interesse per Federica, attuale tronista che non regala alcuna soddisfazione all’uomo evitando di pronunciarsi su una loro possibile relazione.

Uomini e Donne: le novità nella puntata

La puntata avrò al centro dell’interesse ovviamente la relazione tra Federica, Ida e Riccardo, la dama del trono over sarà molto amareggiata dopo le esternazioni dell’ex fidanzato.

Federica dal canto suo preferirà glissare sulla cosa evitando di mostrare interesse. Tina, polemica come si addice al suo personaggio, finirà per accusare la bella tronista di sentirsi una premiére dame.

Ancora, Lavinia Mauro, l’altra tronista, sembra essere più interessata alla visibilità che a trovare l’amore, il suo trono è infatti privo di polemiche e interessi che possano appassionare il grande pubblico attratto dalle coppie turbolente. Ospite speciale Costantino Vitagliano, anche lui ex protagonista storico del programma, che racconta i suoi sentimenti e l’evolversi della sua carriera dopo l’inizio a Uomini e Donne e lo scandalo Lele Mora.

Non mancherà il teatrino di Gemma, all’eterna ricerca del suo principe azzurro.